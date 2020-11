Hombre mata a toda su familia durante unas vacaciones en Disney: revelan los detalles

Un fisioterapeuta de Connecticut está acusado de matar a su esposa y sus tres hijos en su casa de Florida. Pero él, en una llamada a su hermana desde la cárcel, dijo que no pudo hacer nada porque no estaba cerca en el momento de la masacre.

“No lo pude parar porque no estaba allí”, dijo Anthony Todt a su hermana Chrissy Caplet en una de las dos llamadas telefónicas que ha obtenido The Day of New London en Connecticut.

Te puede interesar: Unos jóvenes rompen las tuberías de un restaurante de Miami tras prohibirles la entrada por no llevar mascarilla

Las autoridades dicen que Todt, que trabajaba en Connecticut y pasaba los fines de semana con su familia en Florida, mató a su esposa y tres hijos, así como al perro de la familia. Los hechos se remontan al 13 de enero en una casa familiar en Celebration, una comunidad colindante a Walt Disney y desarrollada por la propia compañía de parques temáticos.

No ha sido hasta ahora que se han conocido los detalles de la investigación. Todt, de 45 años, en una carta enviada a su padre el 19 de junio y obtenida por Orlando Sentinel, dijo que su esposa Megan había drogado a los niños y que luego los había apuñalado y asfixiado. Todt escribió que su esposa luego bebió una botella de Benadryl y se apuñaló en el abdomen.

Hizo afirmaciones similares en las dos llamadas telefónicas que hizo a su hermana en el pasado mes de marzo y abril. Además, sugirió que Megan Todt había intentado matar a los niños en el paso. “Hubo varios intentos, para que lo sepas, varios intentos en el último… durante un período de tiempo, ha habido intentos”, aseguró el acusado.

Te puede interesar: Dos muertos en el día de Acción de Gracias en un trágico accidente en Miami entre una moto y tres autos

Los agentes del FBI encontraron a Todt dentro de la casa en Celebration junto a los cuerpos de su familia cuando llegaron a su domicilio. Lo iban a arrestar con una orden judicial derivada de una investigación de fraude al medicare en Connecticut.

Anthony Todt faces homicide charges for the deaths of his wife, Megan, and their three children whose ages ranged from 4 to 13. Authorities say he killed all 4 and left their bodies in a Celebration home for days: https://t.co/MtWlxmkNLo pic.twitter.com/xqYwti2hiP

— NBC 6 South Florida (@nbc6) January 15, 2020