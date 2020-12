Cierre de restaurantes en el Condado de Los Ángeles: ¿Es una medida necesaria?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las autoridades del Condado de Los Ángeles ordenaron la semana pasada el cierre de todos los restaurantes, incluso en patios y zonas al aire libre, para intentar contrarrestar el alarmante aumento de casos de coronavirus.

Desde entonces, los restaurantes y establecimientos similares en el condado más poblado del país solo pueden operar con órdenes para llevar o “takeout”.

La medida ha creado mucho descontento en todo el sur de California por las consecuencias para la industria restaurantera, y también para los comensales, que ahora no pueden salir a cenar a restaurantes.

¿Es esta medida de las autoridades la correcta? Esto opinan algunos redactores de noticias locales de La Opinión:

A favor del cierre, pero con apoyos

“Me encanta el concepto de cenar y almorzar al aire libre y lo he hecho un par de veces en el último mes. Lo extendería para siempre en una ciudad con un clima tan bueno como es Los Ángeles. Al mismo tiempo, confío en el criterio de los expertos en salud pública que han recomendado el cierre de restaurantes para evitar la propagación, pero creo que la medida tendría que ir acompañada con ayudas para trabajadores del sector“.

Joel Cazorla, redactor de noticias

Es bueno que estén abiertos, pero yo no voy

“No salgo de casa desde marzo, solo a cosas realmente esenciales. La excepción en cuanto a alimentación es ir un día a un mercado que no está vinculado a Instacart y tiene algo específico que necesito. Si me apetece comida de restaurantes uso DoorDash, me lo dejan en la puerta. O sea, suerte que hay restaurantes abiertos, para poder variar el menú y los sabores. Muy cerca de casa puedo ir a recoger personalmente la comida encargada, pero raras veces lo hago”.

María Ortiz, redactora de noticias

Me sentía seguro en restaurantes

“Durante meses evité ir a comer a restaurantes, pero desde hace algunas semanas empecé a ir. La verdad al inicio era medio raro, pero luego uno se relaja un poco. Hace dos domingos estuve en un ‘brunch’ en Hollywood, había mucha distancia entre las personas, mesas al aire libre en la azotea y mucha protección de los trabajadores. Yo creo que es demasiado pedirles a los empresarios que vuelvan a despedir a los meseros y otros empleados y se queden con personal mínimo por casi un mes después de haber invertido mucho dinero para mudarse al exterior. En mi experiencia, me estaba dando cierto alivio comer afuera y me sentía seguro. Creo que lo que está haciendo Pasadena de ignorar ese mandato es lo correcto. Los restaurantes le dan mucha vida a la economía”.

Ángel Matute, redactor de noticias

Falta de educación de algunos lo arruina

“Fui a cenar a patios o estacionamientos de restaurantes tres veces durante la pandemia: la primera vez todo parecía muy seguro hasta que una pareja sentada a varios metros no se comportó a la altura, caminando por los pasillos sin mascarilla facial para tomarse fotos y exponiendo a otros. La segunda vez, el grupo sentado al lado nuestro llevaba niños y éstos estuvieron corriendo y gritando alrededor de otras mesas, exponiendo a los comensales sin que sus padres hicieran nada. El restaurante, con muy limitado personal, no supo actuar. Y la tercera ocasión no hubo incidentes. En conclusión, aunque los restaurantes hagan un buen trabajo es imposible garantizar que no haya contagios porque la gente no siempre sabe comportarse. Duele, pero el cierre es necesario”.

Ricardo López Juárez, editor de noticias

Este martes las autoridades informaron que el condado registró un nuevo récord de contagios en un día con más de 7,500.

El récord previo era de 6,186 registrado el 23 de noviembre de acuerdo con Los Angeles Times.

COVID-19 Daily Update:

December 1, 2020

New Cases: 7,593 (408,396 to date)

New Deaths: 46 (7,700 to date)

Current Hospitalizations: 2,316 pic.twitter.com/dtIhbP15Qh — LA Public Health (@lapublichealth) December 1, 2020

