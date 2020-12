Horóscopo de diciembre: ¿Cómo cerrará el año tu signo del Zodiaco?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en once en el signo de Acuario, vas a estar atrayendo circunstancias que te alienten a reunirte en actividades sociales (por trabajo y por placer). A tu independencia ariana se le va a sumar esta vez la necesidad de abrazar proyectos con espíritus afines, valorando los aportes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Crecimiento laboral a partir del 19. Ojo con los pactos implícitos, esos en los que se esconde más de lo que se dice. Manéjate con claridad en finanzas conjuntas. Orden en temas de dinero con hermanos o amigos cercanos.

AMOR Y SEXO. Se alivia tu mochila emocional y se abren los canales de comunicación con tu amor, luego de un período de estar un poco para adentro. El “nosotros” va a ser campo de re-evolución. Lo aprendido vale, cuenta y suma.

EL DESAFÍO. Con más compromiso, pero sin pegamentos que te aten ni al pasado ni a nada, en tu trabajo, en tus afectos y en todo.

LA OPORTUNIDAD. Estampando tu singularidad.

TU ALIADO. Libra te inspira.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter y Plutón en nueve y con la Luna en diez, vas a ser fuente de esperanza. No intentes convencer a nadie de nada, simplemente deja que tu sabiduría fluya sin dogmatismos. Ojo con la autocomplacencia, con las ideas fundamentalistas y con la soberbia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Hacer una profunda limpieza psíquica adentro de ti y ordenar tus ideas va a ser una gran tarea este mes con Mercurio en tu casa ocho. Tu palabra va a estar cargada de poder. En tu trabajo, ¡una alegría que no esperabas!

AMOR Y SEXO. Llegó el tiempo de hacer un trueque potente. Si no estás en pareja, nada va a impedirte iniciar una unión saludable llena de encanto. Si ya estás en un amor, simplemente déjate abrazar y entrégate a disfrutar.

EL DESAFÍO. Dale vía libre al motor de tus emociones viscerales, pero sin excesos ni desbordes.

LA OPORTUNIDAD. Vas a contar con la ingeniería necesaria para crear una nueva realidad.

TU ALIADO. Con Piscis, un encuentro que viene de otra vida.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu energía de aire se va a entremezclar con el fuego de Júpiter, que va a ser uno de los planetas importantes para ti en este tiempo. Vas a lograr sacar condiciones ventajosas hasta de lo más desventajoso. Una actividad nueva le da comienzo a mucho crecimiento interior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En lo laboral, más responsabilidades y la necesidad de invertir ahí más tiempo y más energía, pero con la nueva función y con este reseteo laboral vas a estar feliz y con muchos puntos a favor. Lo mejor, a partir del 13.

AMOR Y SEXO. Si te animas a romper tus mecanismos infantiles y tus miedos, van a poder salir tus instintos más profundos. Si te abres, también tu pareja lo va a hacer muy honestamente. A partir del 15, una decisión madura y muy jugada va a cambiar el rumbo de la relación.

EL DESAFÍO. Sostener el deseo en el tiempo.

LA OPORTUNIDAD. El universo te devuelve un regalo por tu generosidad y por tu compasión.

TU ALIADO. Aries te ayuda a resolver una encrucijada.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte y el Sol en la zona del trabajo fecundan este lugar y te empujan a que sigas avanzando y creciendo. ¿Dejas más tu marca en lo que haces o emprendes algo independiente? Tranquilidad, seguridad y también paciencia es la estrategia. Tu atrevimiento es aplaudido por otros.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Venus en la zona de tu hogar, es el tiempo de mover los muebles de lugar, de sacar de tu casa todo lo que sientas que no la embellece, es tiempo de poner energía de luz a tu recinto. Recuerda que los cambios siempre son de adentro hacia afuera y viceversa.

AMOR Y SEXO. Más entendimiento y algunas pausas después de voltajes muy elevados. Un intercambio potente en la relación con tu amor hace que este se transforme. Si no estás en pareja, alguien se acerca con una atractiva propuesta llenando de magia tu universo emocional.

EL DESAFÍO. Romper el cascarón del pudor.

LA OPORTUNIDAD. Mostrarte a través de tu creatividad.

TU ALIADO. Escorpio te da pistas de por dónde ir.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Mucha información y también mucho acelere y millones de alternativas para todo. Con Venus y Mercurio en la base de tu carta, vas a lograr asociar cabos que estaban sueltos. Ábrete a la celebración del movimiento, que esta vez dice moverse, dudar, ir y venir, para luego decidir considerando diferentes puntos de vista.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en Acuario, el universo te propone más de un proyecto laboral a la vez e integrar visiones que le van a sumar sabiduría al trabajo que estés encarando. Cuidado hasta el 14, un gasto extra puede desbalancear tu economía.

AMOR Y SEXO. Buen equilibrio, más apertura y muy buena comunicación con tu mundo interior. Esto va a abrirte a excelentes encuentros con otros incluso en el amor. Tu sol leonino va a brillar para ti y para todos.

EL DESAFÍO. Aventuras compartidas en las que tu singularidad fluye, pero sin imponerse.

LA OPORTUNIDAD. Charla importante con un familiar.

TU ALIADO. Tauro busca arrimar diferencias.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Una revisión del pasado familiar trae mucha movilización interna. Tu papá va a ser quien, desde donde sea que esté y de la manera que sea, te empuje a ir a fondo con imágenes encapsuladas, ayudándote a crecer, más allá de que esa sea o no su intención.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en la zona del trabajo, prepárate para algún imprevisto. Acuario exaltado aquí va a traer alguna situación que no estaba en tus planes. Igual, y porque eres de Virgo y entiendes que en el universo todo es ordenado, recuerda que hasta lo no planificado forma parte de lo planificado por la ENERGÍA UNIVERSAL.

AMOR Y SEXO. No idealices, no te pongas en el rol de la persona que salva, porque vas a terminar siendo la víctima. Lo mejor de Neptuno en la zona del amor es la sincronicidad y la intimidad que genera cuando este planeta está bien entendido.

EL DESAFÍO. No disipes tu energía.

LA OPORTUNIDAD. Se expande tu círculo de amistades.

TU ALIADO. Aries reconoce tu sabiduría.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Neptuno en la zona seis, va a ser necesario que ordenes tu cotidianidad para no embotarte y perderte. Vas a estar pescando con tu antena psíquica quiénes absorben tu energía claramente. Prescinde de estar con esas personas al menos hasta el 18. La consigna es escuchar lo que sientes y contacto con el agua.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Mercurio transitando por la zona del dinero puede traer situaciones de aprendizaje (incluso algunas que no consideres del todo justas) para que gestes abundancia con otro tipo de intercambio. No retengas, confía en tus elecciones para ver qué y con quién.

AMOR Y SEXO. Marte en siete viene ejerciendo presión aquí para que te autoafirmes sin esperar a que la otra persona TE DEFINA. Esta vez, lo que toca es: tu primero. Venus le va a dar belleza a tu persona en todo sentido.

EL DESAFÍO. No negar tu parte instintiva.

LA OPORTUNIDAD. Explorar tus zonas oscuras para sanarte.

TU ALIADO. Sagitario alimenta tu imaginación.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu linterna verde de rayos X ultra poderosos va a atravesar hasta a los más acorazados. La Luna en cuatro va a agigantar tu perspicacia y vas a poder sondear eso que otros/otras necesitan escuchar para estar mejor o bien. No distorsiones este poder, juégalo luminosamente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 18, se agilizan trámites que estaban esperando ser resueltos. Además, en la zona de trabajo, mucho Marte dando vueltas, lo que es fabuloso para dinamizar tu actividad y para cargarte de combustible vital. Atención con confrontaciones sin sentido.

AMOR Y SEXO. Con Venus en doce, te va a abrazar una red de afectos con personas que vas a sentir que vienen de otros planos, de otras vidas, de otros tiempos. Si estás en pareja, ese circuito mágico lo vas a vivenciar con tu amor. Cuidado: no confundas, no te confundas.

EL DESAFÍO. Soltar tanto control.

LA OPORTUNIDAD. Excelente acuerdo económico.

TU ALIADO. Tauro reaparece con amor.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en cinco, sale a la luz algo creativo. Lo que hagas no va a pasar inadvertido. A partir del 16, el contacto que estabas buscando para avanzar en tu trabajo surge de la manera menos esperada con quien menos lo imaginas. Mantente atenta, no te distraigas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aventuras que van a hacer que tu cotidianidad sea aún más estimulante con la Luna en Acuario en tu casa 3. Tu palabra estimula a otros a seguirte. Amigos te van a buscar para que te unas a un proyecto que te va a agarrar de la solapa por lo subyugante.

AMOR Y SEXO. Con Venus en once, vas a estar socializando con más liviandad y/o esa relación que mantenías en reserva sale a la luz. Tu pareja, en un proceso de cambios laborales importantes que van a tener mayor definición a partir del 19.

EL DESAFÍO. Haz deporte y ¡di todo lo que sientes! Las emociones no expresadas se van al cuerpo.

LA OPORTUNIDAD. Tomás la decisión correcta en el momento justo.

TU ALIADO. Acuario, la mejor influencia.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu agenda laboral viene sobrecargada y, a la vez, tú, con enorme cansancio. Llegó el tiempo de elegir a qué ponerle energía y de qué situaciones retirarla para no quedarte sin ella. Con la Luna en Acuario y con Venus en diez, algo se libera y te alivias de tanta tensión. Una muy buena receptividad de tu entorno trae satisfacción extra large.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Cambios importantes en tu manera de ganar, de gastar, de ahorrar, de manejarte con tus recursos. Aprendizajes importantes hasta el 18 en cuestiones de dinero compartido. Ya sabes que siempre los desafíos enriquecen.

AMOR Y SEXO. En la pareja, ambos se atreven a poner en palabras lo que no se dijeron antes. Juntos van a estar regando el árbol del amor en una convivencia de libertad compartida, con más amor, con más compromiso y con más ganas.

EL DESAFÍO. Escuchar tu intuición.

LA OPORTUNIDAD. Cambios en casa que te encantan.

TU ALIADO. Leo te hace un regalo fabuloso.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. El Sol en once y la Luna en tu signo iluminan con luz fosforescente tu don para encarar proyectos grupales. Les das una clara dirección a objetivos con pautas que no confunden. Como siempre y más, tu creatividad va a estar al servicio de lo que haces sintiendo que ahí puedes expresarte tal cual eres.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Durante todo este mes vas a estar abriendo el recinto en el que se esconden las pulsiones que más te atormentan y esto va a resultarte absolutamente sanador. Un trabajo interno con tu sombra te transforma y te potencia. Además, cambios en tu casa que hacen que circule mucho mejor la energía en todo.

AMOR Y SEXO. Seducción a pleno y sin dependencias, disfrutando de la intensidad de cada momento. Si no estás en pareja y sin expectativas, sorpréndete con cada encuentro que tengas.

EL DESAFÍO. Dar vuelta con ingenio una situación densa.

LA OPORTUNIDAD. Respeta tus pautas, tu idoneidad gana.

TU ALIADO. Tauro coopera con su talento.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna transitando por la zona doce, vas a estar buscando estar en silencio para escuchar la estridencia de tu potente intuición. Excelente momento para investigar tus raíces. Tal vez descubras el porqué de algunas sensaciones que hasta ahora no tuvieron explicación racional.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 15, una “buena coincidencia” te pone frente a la persona perfecta en el momento oportuno. Se mueven con celeridad planes laborales que estaban en veremos. Posiciónate con seguridad y con autoridad, todo para ganar.

AMOR Y SEXO. Un viajecito corto con tu amor despeja nubes pasajeras y te llena de romanticismo. Con tu amor van a estar compartiendo un camino que, si no es espiritual, enriquece de todas maneras el espíritu de ambos.

EL DESAFÍO. Ocúpate de ordenar el lugar de tu casa que esté hecho una tromba. Si ordenas tu espacio exterior, también se ordena tu espacio interior.

LA OPORTUNIDAD. Nuevos hábitos.

TU ALIADO. Con Aries, un vínculo confiable.

Por: Ana Bilsky

