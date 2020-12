Wanda Nara y Maradona: La aventura de una noche que alguna vez tuvieron

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el año 2006, Wanda Nara saltó a la fama por haber pasado la noche con Diego Maradona. La noticia llamó la atención de los medios argentinos y puso a la rubia en boca de todos, sin embargo, al paso de los años se han ido revelando más detalles de aquella aventura, que bien puede considerarse un mito.

En ese entonces nadie conocía a Wanda Nara, y el astro argentino ahora fallecido constantemente era relacionado a mujeres, por lo que Nara aprovechó la oportunidad para tomar un lugar en el mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Wanda Nara fue fotografiada usando los que se suponían eran los calzoncillos de Maradona, por lo que todo el mundo asumió que habían pasado la noche juntos.

Sin embargo, el presentador de televisión Jorge Rial reveló en junio de 2020 que tal aventura nunca sucedió, que fue una farsa.

“Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara’. ? ‘No la conoce nadie, no le demos bola”, relató Rial.

“Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Se me congelan los huevos, literalmente. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!”.

Rial explicó que, después de hablar con la rubia, le mandó un celular a hotel dónde ella había conocido a Diego, durante la fiesta de la revista Gente. Pero que necesitaban algo que fuera del jugador, “una prueba de vida”. “Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera’. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo’”, reveló el periodista.

Pero, según contó Rial, “Maradona estaba dormido”, por lo que decidieron que el camarógrafo Beto Stark, “sacrificara su calzoncillo” para hacerle creer a la gente que era el de Diego. “¡Limpio, eh!”, aclaró el conductor, dejando en evidencia la farsa que permitió que Wanda llegara a la televisión.

Wanda Nara y Maradona, ¿verdad o mito?

Como mencionamos, la aventura entre Maradona y Wanda Nara raya en lo mítico, pues hay versiones contradictorias, como la de la actriz y presentadora Mirtha Legrand, quien llegó a asegurar que fue “testigo auditiva” del affaire.

Según contó, coincidió con ellos en el mismo hotel de Mar de Plata. “Yo estaba haciendo unos almuerzos en Mar del Plata, en el (hotel) Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ‘¿Por qué no me invitás a tu programa?’, me dijo, y yo le respondí. ‘¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'”, contó Legrand.

“Yo estaba en la suite presidencial y ellos al lado, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, yo no sé qué hacían. Esto que cuento es verdad, pasó hace años”, dijo la presentadora en 2018.

Mira más: Los grandes amores que Diego Maradona tuvo en su vida