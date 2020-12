Suspenden a 14 oficiales y soldados de Fort Hood por el caso de Vanessa Guillén y muertes de otros soldados

TEXAS – El Ejército anunció este martes que ha despedido o suspendido a 14 oficiales y soldados de la Base Militar Fort Hood y que ha ordenado cambios drásticos en los procedimientos para mejorar las fallas de liderazgo que han contribuido a la tendencia violenta que ha cobrado la vida de 25 soldados en lo que va del año corriente.

Dos oficiales se encuentran entre los disciplinados y fueron removidos de sus cargos como líderes de alto rango, según el reporte de la investigación independiente que se realizó en referencia a los problemas en la base texana.

Las acciones tomadas por el secretario del Ejército Ryan McCarthy llegan después que 25 soldados de la base murieron por asesinato, homicidio o accidentes incluyendo el asesinato violento de la soldado especialista Vanessa Guillén.

Este martes se anticipan más anuncios relacionados con la investigación del Ejército.

El general James McConville, jefe de personal del Ejército, le dijo a reporteros que habló con la madre de Vanessa el martes por la mañana y que le dijo que estaban haciendo responsables a líderes de la base y que “arreglarían las cosas”.

Las despedidas y suspensiones incluyen al mayor general Scott Efflandt, quien estaba encargado de la base durante el año que ocurrió el homicidio de Vanessa. El mayor general Jeffery Broadwater, comandante de la 1ra División de Caballería también fue suspendido.

Se anticipa que las acciones administrativas le den apertura a otras investigaciones que pueden concluir en castigos adicionales. Esos castigos podrían ser desde una carta disciplinaria hasta descargo militar.

Mayra Guillén, la hermana mayor de Vanessa, quien fue asesinada violentamente en las instalaciones de Fort Hood, publicó en su cuenta de Twitter que no basta con suspender y despedir a oficiales y soldados de la base en respuesta al adelanto de un reporte del Ejército.

Mayra publicó su desacuerdo con los detalles adelantados en el reporte de la Prensa Asociada.

“Esto no es justicia. Los que son responsables necesitan rendir cuentas no nada más ser despedidos”, escribió Mayra.

This isn’t justice. Those responsible need to be held accountable not just fired. #JusticeForVanessaGuillen https://t.co/LOrJFMb2Uj

— Mayra Guillen (@mguilen_) December 8, 2020