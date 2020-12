“Me está hirviendo la sangre”: Hermana de Vanessa Guillén molesta con los detalles adelantados de una investigación

TEXAS – Mayra Guillén, la hermana mayor de la soldado especialista Vanessa Guillén, quien fue asesinada violentamente en las instalaciones de Fort Hood, publicó en su cuenta de Twitter que no basta con suspender y despedir a oficiales y soldados de la base, en respuesta al adelanto de un reporte del Ejército que será revelado en su totalidad este martes.

En un reporte de la Prensa Asociada este lunes, oficiales del Ejército adelantaron parte de la acción administrativa que tomará el secretario del Ejército Ryan McCarthy.

Según oficiales del Ejército, McCarthy despedirá a varios soldados de sus cargos y disciplinará a oficiales, además anunciaría que se abrirán nuevas investigaciones que podrían resultar en más castigos.

La limpia de McCarthy significa un esfuerzo para comenzar a corregir la cultura en el liderazgo de la base militar texana, que ha sido señalada por su tendencia de actos violentos en las instalaciones. Los oficiales, que hablaron sobre el reporte en anonimato, dijeron que algunos de los castigos serán numerosos descargos militares.

Mayra publicó su desacuerdo con los detalles adelantados en el reporte de la Prensa Asociada.

This isn’t justice. Those responsible need to be held accountable not just fired. #JusticeForVanessaGuillen https://t.co/LOrJFMb2Uj

— Mayra Guillen (@mguilen_) December 8, 2020