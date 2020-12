¿Cómo perdonarse a sí mismo y qué ritual hacer para lograrlo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Perdonar a las personas que nos han hecho daño podría no ser tan sencillo, pero ¿qué hay sobre perdonarse a sí mismo? Cuando cometemos un error hay una razón para sentirnos negativos y esta es la falta de autocompasión.

De acuerdo con el doctor Everett L. Worthington Jr, quien es profesor de psicología de Virginia Commonwealth University, las personas suelen sentirse anormales o avergonzadas si dan un paso en falso en su vida y cuando una equivocación se vuelve crónica, es decir, desencadena en más y más errores, es porque hay una falta de perdón en uno mismo.

El experto detalló en su libro Moving Forward: Six Steps to Forgiving Yourself and Breaking Free from the Past (Avanzar: seis pasos para perdonarte y liberarte del pasado) cómo podemos superar esa punzada que nos ocasiona cometer errores y perdonarnos a nosotros mismos. Según reseña el sitio Happify, así es como se hace:

Paso 1: Recibir el perdón del universo. Recuerda que todos cometemos errores y todos merecemos ser perdonados. Las prácticas espirituales pueden ayudarte a dejarlo ir.

Paso 2: Arrepiéntete y repara las relaciones que se dañaron. Pregúntate a ti mismo, y a los seres que dañaste, qué puedes hacer para compensar el pasado.

Paso 3: Da menos importancia a los errores del pasado. Es una manera importante de avanzar. Si logra perdonar a los demás ¿por qué no hacerlo contigo mismo?

Paso 4: Haz un ritual de autoperdón. Puedes escribir una carta, dar un paseo para aclarar tus pensamientos, cualquier cosa que te haga invertir tiempo en ese acto y decide que cuando termines, realmente lo dejarás pasar.

Paso 5: Aceptación. Debes aceptar que los errores pasados no los puedes cambiar, pero lo que si puedes hacer es no volver a repetirlos.

