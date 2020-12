5 cosas que NO debes hacer al cargar tu celular

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todos hemos pasado la angustiante sensación de quedarnos en la reserva de energía de nuestro celular.

Por esta razón se han desatado leyendas urbanas acerca de lo que puedes hacer o no para alargar la vida de tu batería, algunas realmente sin fundamentos.

El sitio Dinero en Imagen realizó un recuento sobre los 5 mitos acerca de las recargas de las baterías de los teléfonos inteligentes:

1- Usar cargadores que no son de la misma marca de tu celular dañan la batería: este mito podría considerarse exagerado, ya que los smartphones pueden usar cargadores que no son fabricados por la compañía que hizo el dispositivo. Lo que no es mito es comprar cargadores en cualquier esquina porque esos sí pueden ser dañinos y no cuentan con garantía. Si necesitas una opción más barata al original usa de empresas certificadas.

2- No uses el teléfono mientras se carga: Después de escuchar reportes de personas muertas por descargas eléctricas mientras su aparato estaba conectado a la corriente eléctrica, muchos tienen cuidado con esta práctica. Pero investigaciones indican que se usaron cargadores de mala calidad, no certificados.

3- No cargar la batería toda la noche: Gracias a la tecnología, hoy en día se fabrican pilas inteligentes que evitan una sobrecarga si el teléfono se queda conectado toda la noche, ya que disponen de un mecanismo que detienen el flujo de corriente cuando se ha cargado por completo.

4- Apagar tu teléfono: Como cualquier dispositivo electrónico tu celular requiere un descanso, lo mejor es hacerlo por la noche. Según un técnico de Apple ayuda a maximizar el rendimiento de la batería y es conveniente para reiniciar el sistema operativo y eficientar su desempeño.

5- Recargar la batería hasta que se agote completamente: Lo recomendable es cargarla diariamente y no esperar a que se apague por falta de energía. Una recarga desde cero puede volverla inestable; además de que todas cuentan con un límite en el ciclo de vidas y cada vez que sucede esto se desperdicia una.

