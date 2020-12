La nueva vacuna contra el coronavirus de Moderna ya está en California

El lunes el estado de California recibió el primer lote de la nueva vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio americano Moderna, tras recibir la aprobación para su uso de emergencia por la FDA.

A través de un mensaje en Twitter, el gobernador Gavin Newsom aseguró que el estado recibido un total de 110,300 dosis del nuevo cóctel inmunizador contra el virus.

110,300 of the Moderna #COVID19 vaccine arrived today in CA.

CA is expecting 672,600 doses to arrive throughout the week.

While we wait for mass distribution in the coming months—we have to take this disease seriously.

Please continue to be safe, stay home, and wear a mask. pic.twitter.com/uMq6LKmfuH

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 21, 2020