Los Lakers reciben sus espectaculares anillos de campeonato con emotivos videos de sus familias

La temporada 2020-21 de la NBA dio inicio este martes para los Lakers con el momento más simbólico que existe en los deportes de Estados Unidos: la entrega de los anillos de campeones.

Sin público en el Staples Center de Los Ángeles debido a la pandemia, LeBron James y cada uno de los integrantes del equipo que fueron parte de la conquista de las Finales de la NBA y que siguen en el equipo recogieron sus anillos, tras un video de presentación dedicado por sus respectivos familiares.

El video dedicado a James fue el último y resultó uno de los más emotivos porque incluyó a niños de su escuela “I Promise” en Akron, Ohio, seguido por mensajes de sus tres hijos.

El anillo es una imponente pieza de joyería que fue delicadamente trabajada como se observa en un breve video publicado por el equipo.

From start to finish. There's nothing like a championship ring. pic.twitter.com/sHylEun1EM — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020

El resultado final fue un anillo espectacular que presenta una versión del logo de los Lakers con la “L”. El nombre del jugador aparece por un costado.

This is what it's all about 💍 pic.twitter.com/kZlYMYb93X — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020

Los Lakers empezaron la defensa de su título al enfrentar a sus vecinos, los Clippers, que vuelven a ser uno de los rivales a vencer de la Conferencia Oeste.

