Estados Unidos exigirá a viajeros de Reino Unido prueba negativa de COVID-19

Estados Unidos exigirá a todos los viajeros que ingresen al país, provenientes de Reino Unido, a partir del próximo lunes la presentación de una prueba de coronavirus COVID-19 negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje, anunciaron los Centros de Control y Enfermedades (CDC).

El objetivo es intentar contener la nueva cepa del coronavirus, detectada en Reino Unido y que parece ser un 70 % más contagiosa que otras variables, explicaron los CDC en un comunicado.

CDC COVID-19 datasets are available for use by the public. Learn more at https://t.co/Jl9wcal1JI. pic.twitter.com/LzgFeEveCx

— CDC (@CDCgov) December 24, 2020