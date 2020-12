Giovanni Medina ignora a Ninel Conde y presume postal navideña junto a su hijo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La batalla legal que sostienen Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo salió de los juzgados para continuar a través de las redes sociales, en donde este fin de semana el empresario reveló una fotografía que significó un nuevo golpe bajo para la cantante.

Y es que, una vez más, Medina utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía familiar, en la que los protagonistas fueron únicamente él y su pequeño hijo Emmanuel, quien no ha podido encontrarse físicamente con su mamá desde hace varios meses.

La instantánea que fue acompañada con el mensaje: “Les deseamos muy Feliz Navidad que el Amor de Dios abunde en su Corazón“, aparecen padre e hijo vestidos con un suéter de motivos navideños y sonriendo, dejando ver lo bien que la están pasando durante estas fiestas decembrinas lejos de la cantante.

Mientras que en un par de videos que fueron compartidos únicamente en las historias de Instagram, el ex del “Bombón Asesino” apareció nuevamente junto al menor, quien luce emocionado mientras canta, baila y recibe un regalo frente al árbol de Navidad.

Cabe mencionar que, aunque el autor limitó los comentarios para esta publicación, recibió algunas felicitaciones por parte de sus seguidores.

Por otro lado, Ninel Conde también recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores una grabación en la que confesó que no perdió la esperanza de ver a su hijo para darle un abrazo de Navidad, razón por la cual decidió quedarse en La Ciudad México, y aunque este encuentro le fue negado una vez más por el padre de su hijo, confía en que pronto se hará justicia.

“Yo me quedé en México con la ilusión de poder abrazar a mi hijo, pero bueno creo que en el corazón de su papá no está ese deseo, esa voluntad. Le escribí, no me contestó, me ignoró. Sé que el corazón está endurecido, pero sé que Dios trabajará y tienen en sus manos a mi hijo“, se escucha decir a la cantante de 44 años.