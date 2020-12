Con o sin síntomas: viajeros que ingresen al condado de Los Ángeles deben permanecer en cuarentena obligatoria

Las autoridades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles reiteraron el lunes que todos los viajeros que ingresen al territorio angelino deben permanecer en cuarentena durante 10 días aunque no presenten síntomas de COVID-19.

“Aquellos que recientemente viajaron fuera del condado de Los Ángeles y regresaron, pudieron haber estado expuestos al COVID-19”, asegura un comunicado de la agencia en el que recuerdan que el periodo de incubación del virus es de 14 días y que muchas personas no desarrollan síntomas o no se enferman y podrían propagar la enfermedad.

“Si regresa al trabajo, va de compras o asiste a alguna reunieron en algún punto dentro de los próximos 10 días de su llegada, fácilmente pueden propagar el virus a otros”, sentencia el comunicado del Departamento de Salud Pública.

