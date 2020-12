21 fiscales de Estados Unidos denuncian regla del gobierno de Trump que representa la “muerte del asilo”

Los fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia denunciaron este miércoles una regla del gobierno del presidente Donald Trump que debería entrar en vigencia el 11 de enero y que, según los funcionarios, representa la “muerte del asilo” y llevará a la deportación de personas que lo han solicitado con razones válidas.

A inicios de 2019 el gobierno de Trump empezó a devolver a México a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera pidiendo asilo, y este mes completó los protocolos para la aplicación de acuerdos similares con Guatemala, El Salvador y Honduras.

Abogados de los migrantes, grupos humanitarios y religiosos han señalado que esta política fuerza a hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia en sus países a aguardar en condiciones peligrosas y precarias durante el trámite de sus solicitudes.

22 AGs are supporting two critical challenges to the Trump Administration’s “Death to Asylum” rule.

Asylum seekers are entitled under the law to a fair shot at proving their cases.

The America we believe in is a place of hope and possibility.

