Gavin Newsom presenta nuevo plan para reactivar las clases presenciales en California

Este miércoles el gobernador de California, Gavin Newsom informó que su administración prepara un plan para reactivar la educación presencial en el estado que ha estado suspendida, con algunas excepciones, desde el mes de marzo.

“El aprendizaje no es negociable, pero tampoco lo es la seguridad”, con esa frase el gobernador Gavin Newsom aseguró que el estado se mueve para aprobar un plan de al menos $2,000 millones para financiar al sistema escolar y traer de vuelta la educación presencial de forma segura.

Durante su presentación, el mandatario hizo referencia a un estudio de la CDC que tomó en cuenta a niños con casos positivos y negativos de COVID-19, y determinó que el asistir a la escuela no estaba asociado a un riesgo de contagio mayor de coronavirus.

2) A $2 billion proposal for schools to:

– Put safety and mitigation measures in place like more PPE, ventilation improvements, and REGULAR testing.

– Create more transparency and accountability by having schools submit safety plans and report cases to the state.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 30, 2020