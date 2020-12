El COVID-19 causa la cancelación de Mardi Gras en Galveston; el evento tendrá que esperar hasta el 2022

TEXAS – La celebración anual de Mardi Gras en Galveston ha sido cancelada oficialmente este miércoles por las autoridades de la isla.

Los desfiles y toda la diversión que rodea el evento tendrán que esperar hasta el 2022.

En el 2021 por las calles de Galveston no habrá música, ni personajes vestidos de manera extravagante. La celebración que estaba programada para correr del 5 al 16 de febrero fue cancelada por los riesgos relacionados con el COVID-19.

Galveston city officials have canceled the 2021 Mardi Gras festivities that were set to begin next month. https://t.co/AewYYyYEzK

— KZTV Action 10 News (@Action10News) December 30, 2020