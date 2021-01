‘Día D’ en la NFL: Se definen siete boletos para los playoffs y hasta los Cowboys pueden meterse

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Siete boletos para los playoffs de la NFL se disputarán durante este domingo en el último día de la temporada 2020, incluyendo un campeonato de división de cada conferencia y todos los comodines o “wild cards” de la AFC.

El panorama está así previo a un día que estará lleno de emociones y tensión:

En la Conferencia Americana ya están clasificados el campeón defensor Kansas City (14-1) como monarca del Oeste, Buffalo (12-3) como rey en el Este y Pittsburgh (12-3) en el Norte. El campeón de la División Sur será Tennessee o Indianapolis. Ambos están con 10-5.

Los Titans, que cuentan con el criterio de desempate a su favor, jugarán de visitantes contra Houston y los Colts, que por ahora están fuera de los playoffs, enfrentarán como locales a Jacksonville, el peor equipo de la liga.

En cuanto a los tres boletos que hay esta temporada para los comodines todo está por definirse. Por el momento, Miami, Baltimore y Cleveland -empatados con marca de 10-5- están en posición de avanzar y controlan su destino, pero si alguno de ellos pierde, se quedaría fuera en caso de que Indianapolis gane su compromiso.

Los Dolphins no contarán con Ryan Fitzpatrick, quien la semana pasada orquestó un triunfo increíble contra los Raiders, debido a que dio positivo de COVID-19. A Miami le espera el frío de Buffalo y los poderosos Bills.

Los Ravens visitarán a Cincinnati y los Browns, que intentan regresar a una postemporada luego de 18 años, jugarán en su casa contra Pittsburgh.

NFC: Washington, Dallas y NY Giants disputan el título del Este

En la Conferencia Nacional ya están adentro Green Bay (12-3) como campeón de la División Norte, New Orleans (11-4) en el Sur y Seattle (11-4) en el Oeste. También ya está clasificado Tampa Bay (10-5) como uno de los tres comodines.

El domingo se definirá al último monarca divisional y será un equipo con récord perdedor: Washington (6-9), Dallas (6-9) o NY Giants (5-10), que aspiran a ganar el Este.

Si Washington gana su duelo por la noche en Philadelphia, asegurará el boleto, pero si pierde entonces la división será para quien haya ganado el duelo entre Cowboys y Giants a efectuarse horas antes en Nueva Jersey.

Los Rams, sin Jared Goff, avanzarán con una victoria

Los restantes dos lugares para los playoffs de la NFC camino al Super Bowl LV serán de comodines y saldrán de entre tres conjuntos: Los Angeles Rams (9-6), Chicago (8-7) y Arizona (8-7).

El juego clave será el que sostengan Cardinals y Rams en SoFi Stadium, pues el vencedor se meterá directamente en la postemporada.

Si los Rams ganan, de paso le darán el boleto restante a los Bears, que jugarán a la misma hora como locales contra los Packers. Pero si pierden y Chicago gana, los Rams se quedarían eliminados de manera increíble. El equipo angelino no contará con su quarterback Jared Goff por una lesión del pulgar.

Estos son los juegos de la Semana 17 y última de la NFL:

1 pm Este/10 am Pacífico

Atlanta (4-11) en Tampa Bay (10-5)

Dallas (6-9) en NY Giants (5-10)

NY Jets (2-13) en New England (6-9)

Minnesota (6-9) en Detroit (5-10)

Pittsburgh (12-3) en Cleveland (10-5)

Baltimore (10-5) en Cincinnati (4-10-1)

Miami (10-5) en Buffalo (12-3)

4:25 pm Este/1:25 pm Pacífico

Seattle (11-4) en San Francisco (6-9)

Arizona (8-7) en Los Angeles Rams (9-6)

Jacksonville (1-14) en Indianapolis (10-5)

Tennessee (10-5) en Houston (4-11)

Las Vegas (7-8) en Denver (5-10)

Los Angeles Chargers (6-9) en Kansas City (14-1)

Green Bay (12-3) en Chicago (8-7)

New Orleans (11-4) en Carolina (5-10)

8:20 pm Este/5:20 pm Pacífico

Washington (6-9) en Philadelphia (4-10-1)

La postemporada iniciará el siguiente fin de semana con la ronda de comodines (tres juegos por conferencia). El Super Bowl está programado para el 7 de febrero en Tampa.