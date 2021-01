Sin contratiempos: el Real Madrid arranca el 2021 con un plácido triunfo ante el Celta

El Real Madrid no tiene en mente dejar que el Atlético se despegue en el liderato de La Liga, así que pase lo que paseo con los colchoneros, el equipo merengue tiene que hacer lo suyo y en esta ocasión, no falló.

Lucas Vázquez y Marco Asensio, en los minutos 6 y 53, respectivamente, dieron la victoria al cuadro blanco 2-0 contra el Celta de Vigo, que sumaba 16 de los 18 últimos puntos posibles con el argentino Eduardo “Chacho” Coudet en el banquillo.

⚪️ A chance for @RCCeltaEN quickly turns into a celebration for @realmadrid as LUCAS VAZQUEZ puts them in front early!#RealMadridCelta

