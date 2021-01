El día que detuvieron a Trino Marín, papá de Chiquis Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La fallecida Jenni Rivera tuvo que esperar años para ver a su ex esposo, Trinidad Marín, preso. Por mucho tiempo él abusó sexualmente no solo de sus hijas Chiquis y Jacqie, sino también de Rosie Rivera, hermana de la Diva de la Banda. Trino Marín fue arrestado un 24 de abril de 2006 y si no recuerdas cómo fue, aquí te contamos.

Ocurrió un sábado, el prófugo fue detenido en California, Gustavo Rivera fue quien dio la noticia a diversos medios del espectáculo, a él le había avisado Rosy quien se dice estuvo en el lugar: “Yo no estaba ahí, la Rosie me llamó y me dijo que estaba detenido. Por ahora no creo que tenga fianza ni nada“, dijo el hermano de Jenni a los medios.

Marín tenía 43 años cuando se vio de cara a la ley, tenía nueve escondiéndose y aunque no se dieron detalles de la vida que llevó, en la serie Mariposa de Barrio se tocó un poco su vida. En el episodio 66 de la serie de Telemundo se relata que tanto Rosie como su mamá estuvieron presentes en el operativo, además de que el personaje de Trino se decía “inocente” en la ficción.

La búsqueda por Trino se había extendido por mucho tiempo, incluso la familia Rivera ofreció una recompensa de miles por quien pudiera dar alguna información de su paradero. Tan solo Lupillo ofreció $50 mil dólares según reportó el medio Crónica.

El juicio de Trino Marín fue relativamente rápido y el 10 de mayo de 2007 fue declarado culpable de 6 de los 9 cargos que pesaban en su contra y posteriormente condenado a 31 años de prisión, esto representó un alivio para la familia pues en octubre de 2006 fue dejado en libertad bajo fianza.

Ahora muchos se preguntan cuándo saldrá de la cárcel Trino pues en más de una ocasión ha tratado de pedir su libertad. Hasta el momento la familia no toca el tema, pero se sabe que el día de su boda, Chiquis recibió la llamada de su padre.

