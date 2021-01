De los 2,5 millones de casos de coronavirus que se han registrado en California, los latinos acumulan 1,3 millones

En diversas ocasiones las autoridades sanitarias del estado de California han afirmado que los latinos han sido desproporcionadamente más afectados por el COVID-19 con respecto a otros grupos étnicos y los datos actuales aseguran que en efecto es así.

El estado, el cual sumó un millón de casos en tan solo un mes, acumula hasta la mañana de este jueves 2,518,611 contagios desde marzo de 2020, de los cuales más de 1,3 millones de casos serían de personas con origen étnico hispano.

La población latina en California representa cerca del 38.9% del total de habitantes, por lo que los número tiene credibilidad. Además, los latinos en supermercados, restaurantes y otros servicios básicos, son más de 4 millones, según datos de empleo.

En las últimas 24 horas se confirmaron 36,385 casos en el estado dorado, el cual permanece bajo medidas restrictivas en gran parte del territorio. En total, la costa oeste ha perdido a un total de 28,045 residentes.

— CA Public Health (@CAPublicHealth) January 7, 2021