¿No tiene seguro médico? Covered California puede darle subsidio para obtener una póliza

El periodo para solicitar un subsidio económico para contratar un un seguro de salud a través de Covered California se mantendrá abierto hasta el próximo 31 de enero.

Covered California es la adaptación californiana del programa Obama Care que fue creado bajo el Affordable Care Act aprobada en el año 2010. A través de la plataforma, los californianos son enlazados con compañías de seguros reconocidas a la vez que determina si la persona o la familia, califica para un subsidio económico que los ayude a cubrir los gastos mensuales de la póliza.

Actualmente cualquier californiano puede aplicar y calificar para recibir un subsidio económico y obtener una cobertura médica de calidad bien sea individual o familiar. Pero además de ofrecer pólizas de compañías privadas con subsidio, al hacer su solicitud, el sistema podría calificarlo inmediatamente a Medi-Cal, que es el programa de cobertura completamente gratuito del estado de California para personas de bajos recursos.

The Open Enrollment period is here! Get covered for 2021 by January 31. https://t.co/OX6OceJDRx pic.twitter.com/bHYZLTNol2

— Covered California (@CoveredCA) January 4, 2021