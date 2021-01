Ansu, Dest & Pedri: el Barcelona del futuro luce sensacional

Pese a que ha enderezado el rumbo a últimas fechas, la verdad es que el Barcelona pasa por épocas complicadas en lo deportivo. La primera temporada en blanco desde hace más de 12 años y la más que posible salida de Leo Messi en el verano confirman que no son los mejores tiempos para el barcelonismo.

Pero, al mal tiempo hay que ponerle buena cara y el futuro luce verdaderamente interesante para el equipo azulgrana que ya tiene en sus filas a tres de los jugadores más prometedores del mundo, un auténtico aire de esperanza para la afición culé:

Pedri

EL joven originario de las Islas Canarias es la mejor noticia de la temporada para el Barcelona. Un jugador diferente que ha dejado su huella desde el primer partido y ya se entiende a la perfección con Messi, aunque quizás sea solo por unos meses.

Ansu Fati

Una lesión nos impidió ver el progreso futbolístico de una de las máximas joyas mundiales, ha roto los récords de precocidad goleadora en todo: Barça, Liga y Champions, un fenómeno que está llamado a tomar la estafeta del todavía capitán del Barça.

Sergiño Dest

El lateral estadounidense es una verdadera saeta y ha hecho olvidar los eternos problemas del equipo en ese sector de la cancha desde que se fue Dani Alves, a quien muchos comparan con Sergiño.

