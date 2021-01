Conoce por qué entró Kia al Libro Guinness de los Récords Mundiales

El fabricante coreano Kia realizó un espectacular evento en Seúl, Corea del Sur, para presentar su nueva imagen y el eslogan global de la marca.

De acuerdo con información de Car and Driver, esta presentación metió a Kia en el Libro Guinness de los Récords Mundiales por su demostración pirotécnica que reunió 303 “pyrodrones”, encargados de lanzar cientos de fuegos artificiales en una demostración artística sincronizada.

Kia lights up the sky with pyrodrones to unveil the new logo. pic.twitter.com/bmxeVuFkmu

