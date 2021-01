Laura Zapata pide a Twitter suspender la cuenta de López Obrador

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz mexicana Laura Zapata pidió a la red social de Twitter que suspenda la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “golpeador de los mexicanos”.

“Yo quiero que suspendan la cuenta de @lopezobrador_ el golpeador de los mexicanos que no queremos su dictadura. ¿Quien mas quiere que @TwitterSeguro @TwitterLatAm @TwitterMexico

suspenda esta cuenta?”, escribió Laura Zapata en su cuenta de la red social.

Yo quiero que suspendan la cuenta de @lopezobrador_ el golpeador de los mexicanos que no queremos su dictadura. ¿Quien mas quiere que @TwitterSeguro @TwitterLatAm @TwitterMexico suspenda esta cuenta?. — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 9, 2021

Laura Zapata contra AMLO

La petición de Laura Zapata, una férrea opositora al gobierno de López Obrador, se da luego de que Twitter suspendiera la cuenta del presidente estadounidense Donald Trump ante “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” por su parte.

Esto después de los disturbios que se registraron el miércoles en el Capitolio, cuando simpatizantes del presidente Trump entraron por la fuerza al recinto legislativo.

Twitter suspende cuenta de Trump

Trump que publicó en Twitter un video sobre falsas acusaciones de fraude electoral y elogió a los agitadores.

Ante esa situación Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta de Trump, por lo que la actriz mexicana, tras apoyar a la red social en su decisión, también pidió que se suspendiera la cuenta del mandatario mexicano López Obrador, a quien calificó de un dictador.

Laura Zapata pide a Twitter suspender cuenta de López Obrador

Tras recibir el apoyo de sus seguidores, Laura Zapata agradeció a los internautas estar con ella en la petición a Twitter y siguió publicando mensajes en contra del mandatario mexicano.

“Hola !!! Agradezco a cada uno de ustedes que me leen y apoyan siempre. Me da gusto compartir con mexicanos que tenemos los mismos deseos para nuestro amado País . Seguiré en la lucha constante y señalaré lo que me parezca está terminando y socavando nuestro anhelo. ¡Viva México!”, destaca el tuit de Laura Zapata.

Hola !!! Agradezco a cada uno de ustedes que me leen y apoyan siempre. Me da gusto compartir con mexicanos que tenemos los mismos deseos para nuestro amado País . Seguiré en la lucha constante y señalaré lo que me parezca está terminando y socavando nuestro anhelo. ¡Viva México! — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 10, 2021

Laura Zapata, quien es hermana de la cantante mexicana Thalía, siempre ha demostrado su oposición al gobierno del presidente López Obrador y no tiene reparo en expresar sus opiniones en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Twitter suspende la cuenta de Paty Navidad

El viernes, Twitter también suspendió la cuenta de la actriz mexicana Paty Navidad por postear mensajes sobre presunta “cura” contra el coronavirus.

Paty Navidad aseguró que familiares que se han contagiado de coronavirus se han “curado” tomando solo “tecito de guayaba y aspirinas”.