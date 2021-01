Joven de San Antonio se fue a un concierto de country sabiendo que había dado positivo al COVID-19

TEXAS – A una joven de un condado cercano a la ciudad de San Antonio no le importó haber dado positivo al COVID-19 y se fue a un concierto de country en un popular centro nocturno poniendo en riesgo a otras personas que asistieron al evento.

Un juez del Condado Val Verde reveló la información delicada para poner en alerta a la comunidad de San Antonio luego de que la joven asistiera a un concierto a pesar de estar contagiada.

El concierto de música country al que asistió la joven se llevó a cabo en el centro nocturno Cowboys Dance Hall y, según el juez Lewis Owens, ahora hay cientos de personas que sin saberlo pudieron haber contraído el virus.

