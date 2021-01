LASD busca a hispano que mató a batazos a madre y su padrastro

La Policía de Los Ángeles está tras la búsqueda de un latino de 44 años sospechoso de asesinar con un bate de béisbol a su madre y a su padrastro dentro de una vivienda del área.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) identificó el miércoles a Nelson Fermín Garibay como el sospechoso de realizar el brutal ataque el lunes pasado en el hogar del padrastro, de 73 años, y la madre, de 65 años, en la ciudad de Hacienda Heights, en el condado de L.A.

Según los investigadores, Garibay también atacó e hirió a su hermano de 37 años.

Los agentes que respondieron a la llamada de emergencia fueron recibidos supuestamente por el hermano del sospechoso, que informó sobre el violento asalto. El herido llevó a los agentes al interior de la casa, donde se encontraron las dos víctimas fatales.

#LASD Homicide Seeking Public's Help Locating Double Murder Suspect Nelson Fermin Garibay & his vehicle, 14400blk Marwood St, #HaciendaHeights.

HE IS CONSIDERED ARMED & DANGEROUS.

Please call with your tips at 323-890-5500 or anonymous 800-222-8477. https://t.co/wL98VYtI9A pic.twitter.com/ZOfVBL8eX7

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 13, 2021