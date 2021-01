Tom Brady no se acaba nunca: así quedan las finales de conferencia en la NFL

Esta vez no hubo mayores sorpresas en la segunda semana de playoffs de la NFL, en la que los equipos con la ventaja de campo y favoritos, los Green Bay Packers y los Buffalo Bills, hicieron buenos los pronósticos al lograr sendos triunfos que los pusieron en las finales de sus respectivas Conferencias Nacional y Americana. Enfrentarán a los Tampa Bay Buccaneers del eterno Tom Brady y a los Kansas City Chiefs de un Patrick Mahomes en duda, respectivamente.

Un incansable e inalcanzable Tom Brady, después de dejar atrás a un histórico y ahora leyenda -probablemente haya sido su último partido como profesional- Drew Brees y sus Saints por un marcador de 30-20, es turno de hacerle frente a otro nombre que será legendario: Aaron Rodgers.

El juego se llevará a cabo en Green Bay la próxima semana, donde Brady, de 43 años, intentará avanzar a su décimo Super Bowl. Los Packers llegan al duelo de campeonato de la NFC por cuarta vez en las últimas siete temporadas, y continúan en búsqueda del Super Bowl en una década.

Será el primer partido de campeonato de conferencia en el Lambeau Field desde que fueron anfitriones de la temporada 2007, cuando perdieron 20-23 contra los Giants de Nueva York en tiempo extra.

Este partido se jugará el domingo 24 de enero a las 3:05 pm ET.

