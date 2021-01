Edwin Luna publica polémicas fotos en la cama con Kimberly Flores

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días, Edwin Luna causó polémica por compartir una atrevida fotografía en la que Kimberly Flores posó con lencería transparente, y una vez más vuelve a llamar la atención con una serie de imágenes en las que aparece junto a su esposa en la cama.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante presumió la forma en que duerme con la modelo guatemalteca.

“Dicen que según la postura en la que duermes tiene un significado totalmente distinto entre pareja, pero estás dos son mis favoritas porque tienen algo en común y son relacionadas con seguridad y protección“, escribió el líder de La Trakalosa de Monterrey al pie de la publicación que está por acumular 100 mil “me gusta”.

Aunque en la mayoría de comentarios recibieron felicitaciones y sus fans aseguran son una de las parejas más bellas del espectáculo, unos más arremetieron contra el cantante y le reclamaron por exponer a su esposa de esta manera:

“No exhibas de esa forma a tu esposa, es bonito, peri eso es muy de ustedes no sé qué quieres demostrar. Para mi opinión no me interesa saber y ver fotos así“, escribió una usuaria, a lo que él respondió:

“Don’t worry, be happy el que quiere esta y el que no pues no. Lo que nos molesta de otros, no es responsabilidad de otros“.

A este comentario, se unieron algunos más en los que aseguraron se ven vulgares por enseñar de más.

“Tiene que enseñar si no, no venden“, “Estos no saben qué hacer para no verse más vulgar“, “Sus fotos se me hacen tan más actuadas“, “Hoy si se pasaron. Los respeto pero hay cosas que se las tienen que guardar para ustedes“, agregaron otros internautas.

En una segunda publicación, Edwin reveló que no todos los días pueden dormir abrazados ya que su hija menor se los impide.

“La realidad es que con Gianna nos toca dormir así“, se lee junto a la serie de fotografías.