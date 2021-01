La ciudad de Long Beach da inicio a la vacunación de los trabajadores esenciales

La ciudad de Long Beach, California está comprometida en inmunizar rápidamente a sus residentes y en búsqueda de su objetivo, ya habría iniciado la vacunación de los trabajadores esenciales de restaurantes y supermercados.

La movida táctica para agilizar el proceso, se da en parte porque la ciudad tiene su propio Departamento de Salud Pública y a pesar de formar parte del condado de Los Ángeles, puede tomar algunas decisiones independientes. Sin embargo, su implementación depende estrictamente de la disponibilidad de dosis que recibe la región.

El condado de Los Ángeles en sí, apenas estaría iniciando la vacunación de las personas de mayores de 65 años este jueves, por su parte, habría reportes que aseguran que en el estado los grupos no prioritarios tendrían que esperar hasta junio para vacunarse.

“Es fundamental que los trabajadores esenciales se mantengan saludables y estamos comprometidos en asegurar que todos los que trabajan en la industria de alimentos, que viven o trabajen en Long Beach, tengan la oportunidad de vacunarse”, aseguró el alcalde de la ciudad, Robert García el miércoles al anunciar el nuevo grupo elegible, de acuerdo con CBS.

A inicio de la semana, tras la inauguración del centro de vacunación masivo instalado en el Centro de Convenciones de Long Beach, las autoridades de la ciudad aseguraron que las siguientes personas eran elegibles para recibir la vacuna:

– Trabajadores de hospitales

– Enfermeros y trabajadores de la salud de la ciudad

– Bomberos y paramédicos

– Empleados de la ciudad cruciales en la respuesta de emergencia de la pandemia

– Adultos mayores de 65 años

– y ahora los trabajadores de supermercados, farmacias y restaurantes

La ciudad ha dejado claro que las personas deben asistir con una cita y demostrar con una identificación que vive o trabaja en Long Beach. La ciudad también empezará la vacunación de los trabajadores del sector el educativo desde la semana del 25 de enero.

