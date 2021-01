La razón por la que Cruz Azul no ha sancionado a ‘Cabecita’ Rodríguez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de la polémica que causó el video de Jonathan Rodríguez en una fiesta, en plena pandemia y usando ropa de Cruz Azul, los aficionados continúan esperan el castigo de la institución al futbolista.

Sin embargo, pasan y pasan los días y solo hay rumores, pues David Faitelson adelantó que ‘Cabecita’ sería multado con 30 mil dólares y un partido donde no jugaría.

Pero Cruz Azul no ha dado ninguna información oficial, ¿la razón? Se informa que el club no sabe cómo sancionar al delantero uruguayo pues no quiere cometer ilegalidades que puedan incluso involucrar a la FIFA, así lo dio a conocer el Diario Récord.

En la columna de El Francotirador se señala que al no estar estipulado en ninguna parte de los contratos algún punto sobre sanciones e indisciplinas, no se les puede castigar tan fácilmente.

“Contrario a lo que sucedió en Chivas, que es el mejor ejemplo en estos casos de indisciplinas, donde ya existe un reglamento bien clarito sobre lo que puede pasar en caso de romper los códigos, en Cruz Azul no está plasmado en el papel. Sin esa claridad no se pueden sacar un castigo de la manga, aunque lo amerite el jugador según el sentido común. Es un tema con implicaciones legales, incluso. No está fácil determinar el castigo, y menos con uno de los directivos fuera de acción”, escribió el columnista.

La información más 🔥🔥🔥 la tiene el @franco_record 👉 Castigo a Cabecita se complica por falta de reglamento 👉 El Cabezón rompe códigos 👉 América se preocupa por contagio regios 👉 El freno de Ibargüen para la MLS Esto y mucho más 👉 https://t.co/z7QffMRIbl pic.twitter.com/f4xA4eYCLM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 19, 2021

De momento, Rodríguez está entrenando a la par de sus compañeros pero está “blindado” ante los medios y las redes sociales: no aparece en fotografías ni videos de los entrenamientos de Cruz Azul, para evitar criticas por parte de la afición.

Relacionado: “Si se quiere ir, que se vaya”: Carlos Hermosillo acaba con ‘Cabecita’ Rodríguez