Padre e hija hispanos mueren electrocutados por un cable de alta tensión caído en Los Ángeles

La madrugada de este lunes un hombre hispano y su hija perdieron la vida electrocutados por un cable de alta tensión caído en el Valle de San Fernando, según informaron las autoridades del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Aparentemente el hombre de 52 años identificado como Ferdinand Tejada, y la joven de 20 años Janine Reyn Tejada, estaban investigando la causa de un corte de luz en la cuadra 14700 de Tupper Street en Panorama City, cuando fueron alcanzados por la carga de alto voltaje que les quitó la vida y los dejó tendidos en el piso del lugar.

DEADLY STORM? The 2 people were killed this morning after possibly being electrocuted by downed power lines in Panorama City. https://t.co/oiW9sykszS pic.twitter.com/f40egtfaMP

— CBS Los Angeles (@CBSLA) January 25, 2021