Kobe Bryant para coleccionistas: el fascinante video de su práctica con Los Angeles Clippers

En este primer aniversario luctuoso de Kobe Bryant, un inédito video ha surgido gracias a un artículo del diario Los Angeles Times: Kobe practicando a la edad de 17 años con una playera de Los Angeles Clippers.

La fecha fue 22 de junio de 1996, en la ya desaparecida Sports Arena de Los Ángeles, donde ahora se encuentra el estadio Banc of California del LAFC. Faltaban cuatro días para el Draft de la NBA y los Clippers no sabían a quién escoger con la 7a. selección global.

El video (ver abajo) fue grabado por Rex Kalamian, entonces asistente de video del equipo angelino, y en él se le ve a Kobe mostrando su explosividad y tenacidad al hacer tiros cortos ininterrumpidos bajo la canasta con una mano y luego la otra.

Aunque el joven jugador, vistiendo pantaloncillos azules y una playera gris con el logo de los Clippers en el pecho, falló algunos tiros, la secuencia fue impresionante, concluyendo con una clavada. Fue su calentamiento para la sesión.

Former Clippers assistant Rex Kalamian handled many video duties with the team in 1996 when Kobe Bryant worked out before the NBA draft. Here's exclusive footage.

Story by @AndrewGreif: https://t.co/WTorc1RXxV pic.twitter.com/tRmm1Q3AUt

— Los Angeles Times (@latimes) January 25, 2021