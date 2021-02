Horóscopo de febrero: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en once, entre ellos Saturno, lo que va a circular es el mantra “esfuerzo en equipo” con una participación de mucha carga sobre tus espaldas. Este mes ganas si te solidarizas y si tienes en cuenta los criterios del grupo. Lo individual le da paso a lo colectivo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Marte y Urano proponen un paisaje lleno de imprevistos en tu economía. La estrategia es que te mantengas flexible y que te descargues de lo que ya no necesitas. El dinero va a fluir si sueltas eso que retienes por miedo a quedarte con el arca vacía.

AMOR Y SEXO. Atrévete a romper las reglas de lo conocido incluso dentro de una relación que pasó la barrera del tiempo. La creatividad potencia este mes el circuito del amor.

EL DESAFÍO. Dejar que salga lo que está debajo de tu caparazón psicológico.

LA OPORTUNIDAD. Una nueva modalidad afectiva te sana.

TU ALIADO. Una propuesta de Capricornio totalmente poco convencional te despeina. ¡No te la pierdas!

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter y Venus en diez, una situación laboral impensada pone a prueba el manejo de tu autoridad. No te asustes, el universo viene a sacarte de lo cómodo para que muestres tu valía personal. Si apelas a tu instinto, éxito seguro.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en doce en Aries, con extrema sensibilidad y con mucha contundencia, vas a encontrar la mejor salida para todo. Además, algo importante: todos tus miedos van a quedar al descubierto. Suéltalos y rompe tus armaduras protectoras para consagrarte.

AMOR Y SEXO. “Un mundo de emociones intensas” te altera y te saca del aburrimiento. Con tu amor, cosas muy mágicas. Si no estás en pareja, imagínate lo que te gustaría que pasara, porque eso que quieres va a suceder. Dale rienda suelta a tu pensamiento creador y disfruta del amor que viene para quedarse.

EL DESAFÍO. Sin compararte y sin competir, explorar “poder”.

LA OPORTUNIDAD DEL MES. Lo que dice tu intuición es recurrir a ella.

TU ALIADO. Acuario te descoloca, pero te muestra un camino de libertad compartida.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y Urano en doce, vas a estar con cero tolerancia. Es importante que le des un cauce equilibrado a esta energía, para que no se convierta en reactiva. Una decisión respecto de un inmueble, de pronto, cambia todo el panorama.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Impactante tu habilidad para diagnosticar la realidad con altísima precisión en tu trabajo. Con otros, un proyecto que trae un verdadero crecimiento laboral, pero es importante que hasta el 16 tengas algunos cuidados para evitar desbordes y gastos extras.

AMOR Y SEXO. Con Plutón/Venus, inevitablemente la sombra sale y todo explota. La sexualidad se vuelve irresistible. No controles, no te dejes controlar, deja que esa intensidad descomunal fluya apasionadamente y con la mayor inteligencia emocional posible.

EL DESAFÍO. Definiciones que no se pueden postergar.

LA OPORTUNIDAD. Apertura en tu conciencia, se abre un ciclo en tu vida de los próximos 12 años.

TU ALIADO. Leo valora tu creatividad.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Los ejes sobre los que te vas a mover en el trabajo son desarrollo y progreso a partir del 20. En cambio, en todo lo referido a legalidades y papeleos, algunas complicaciones y cierto desorden: los papeles se pueden perder y los trámites se pueden demorar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A través de un Zoom o a modo presencial, enseñanzas que te llenan de sabiduría: ¿una charla, un curso, un maestro? Lo mejor va a ser en equipo con otros, pero sin perder tu independencia.

AMOR Y SEXO. Emoción caliente con tu amor todo el mes con tantos planetas en tu casa ocho. Deja que fluya esa intensidad sin ponerte en la mamá ni en la asistente de tu pareja. A fondo con cada uno y a fondo, además, con lo que te pasa con todos.

EL DESAFÍO. Promover el esclarecimiento allí donde algo esté turbio.

LA OPORTUNIDAD. Sueltas una presión que era solo producto de tu imaginación.

TU ALIADO. Aries siempre te encuentra.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus/Plutón en seis, sueltas una limitación que te impedía conectarte con tu poder. Tu mente se abre a la abundancia sin tanto rollo y esto hace que la realidad en tu trabajo madure muy favorablemente. Hasta el 13, cuidado con los espejitos de colores.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Neptuno en ocho, vas a saber exactamente con quién invertir y cuál es la mejor manera de ganar, de expandir tu economía. Para esto, dale curso a tu intuición: no dejes que el ruido de tus argumentos te confunda.

AMOR Y SEXO. Energías frescas, luminosas y potentes en la zona de las relaciones. Vas a magnetizar y a seducir, aunque no te lo propongas. Júpiter, el Sol y Venus en la zona siete van a hacer que la relación con tu amor se vuelva estimulante y vital. O… ¿una nueva relación te saca de la soledad y te transforma?

EL DESAFÍO. Construir proyectos comunes sin ningún tipo de manejo.

LA OPORTUNIDAD. Decirle “basta” a lo que desgasta tu energía.

TU ALIADO. Sagitario te conduce al despertar.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Plutón y Venus en la zona cinco hacen que un incesante suministro de energía te atraviese y te estimule a ejercer autoafirmación, voluntad y valía. Tu creatividad, expandida y osada. En tu trabajo, un inicio de año sorprendente. Lo no planificado va a ser el conductor del crecimiento.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en nueve, te espera un mes colmado de rituales y también de mensajeros que van a indicarte por dónde ir. Anota cada cosa que resuene en tu interior, por más pequeña que sea, sin importar quién la exprese. Puede venir cargada de una información trascendente.

AMOR Y SEXO. Una energía sutil te va a permitir sembrar correctamente para cosechar lo mejor en tu mundo emocional. Simplemente no idealices ni te disfraces de lo que no eres para lograr que te quieran. Cuanto más fiel te seas a ti, mejor va a ser la experiencia en el amor.

EL DESAFÍO. Atravesar los límites que te autoimpones.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje repentino y compartido.

TU ALIADO. Tauro barre tus temores.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Plutón, Urano y Marte en las zonas más profundas de tu carta: bomba molotov adentro de ti. La suavidad la vas a guardar en el bolsillo para más adelante. Con tu familia, sin filtro y sacando del baúl lo que el clan no quiere escuchar ni mencionar. Las defensas caen para que surja lo real que hay en tu interior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Cambios radicales en cualquier proyecto en el que estés compartiendo dinero o negocios. El manejo con tus recursos requiere transformaciones, decisiones firmes y más creatividad. Alguien de mucha confianza te da la pista para la mejor resolución. Escucha consejos.

AMOR Y SEXO. Con mucho entendimiento, con una buena sintonía y sin dependencias. Con tu pareja vas a poder recargar tu batería emocional muy nutritivamente. Así vas a compensar tanta energía explosiva que está circulando por el planeta. Aprovéchalo.

EL DESAFÍO. Ponerle punto final a la indefinición.

LA OPORTUNIDAD. ¡Fértil para crear lo que quieras!

TU ALIADO. Con Acuario, conexión inmediata.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tu palabra, afilada como nunca. Con convicción, haces valer tu experiencia y ganas una partida muy reñida en tu trabajo. Integra lo último que aprendiste, que lo tienes bien incorporado. Te vas a sorprender por la buena receptividad y por la repercusión.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Saturno en cuatro, revisión interior y la necesidad de meditar, de hacer silencio, de estar a solas. No está mal cada tanto tomar aire del ruido de lo mundano. La inventiva y las musas salen a pasear por tu humanidad y te inundan de inspiración.

AMOR Y SEXO. Marte y Urano en la zona del amor enardecen tu mundo emocional y te dejan con tus endorfinas buscando compartir intensidad con otras endorfinas. Deja que la libido fluya. No chocan los planetas, pero: anda, juega, diviértete y ¡no te enojes!

EL DESAFÍO. Mira bien con qué te alimentas.

LA OPORTUNIDAD. Encuentras la mejor manera de decir lo más difícil. Bien.

TU ALIADO. Géminis muere por ti (y tal vez no te lo dice).

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Saturno y Júpiter expanden tus ganas de aprender y, en el campo del conocimiento, un nuevo saber amplía tu conciencia. Adquieres tecnología para tu trabajo. Un escenario mucho más expansivo te abre a posibilidades que creías imposibles de acceder.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un proyecto que habías dejado en el cajón de lo postergado se pone en marcha y comienza a concretarse a partir del 19. En tu trabajo, tu efectividad deja contentos a todos. Entrada de dinero que no esperabas: ¡atención!, vas a tener que practicar generosidad.

AMOR Y SEXO. En tu mundo vincular, puertas abiertas, aire fresco y propuestas inéditas. Si estás en pareja, la necesidad de compartir más tiempo y más vivencias cala profundo en los dos, pero sin dependencias. Si no estás en una relación, tomas carrera, conquistas, seduces y encuentras la persona que esperabas. Lo mejor, a partir del 14.

EL DESAFÍO. Paciencia para todo.

LA OPORTUNIDAD. Propuesta laboral ascendente.

TU ALIADO. Virgo te cuenta sus más escondidos secretos.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. No vas a parar de hacer movimientos en casa: tirar cosas que estaban acumuladas, vaciar los roperos, desprenderte de objetos… Hacer espacio y liberar energía te va a resultar absolutamente necesario. Además, encuentro y emoción compartida con alguien del pasado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 15, se reactivan tus finanzas y con el dinero te empiezas a manejar con mayor libertad. ¿Lo bueno? Aprendes que está bueno disfrutar de la abundancia sin culpas. Una propuesta de trabajo te genera una lucha de principios. Mantente atenta y considera todas las aristas antes de definir.

AMOR Y SEXO. Con Venus y Plutón en la casa uno a full, vas a estar en contacto con tu instinto visceral y exudando magnetismo a lo loco. En el amor, decibeles elevados de pasión. Ojo con los celos, el control y las demandas.

EL DESAFÍO. Autoafirmación sí, omnipotencia no.

LA OPORTUNIDAD. Reparación afectiva con Escorpio.

TU ALIADO. Cáncer abre tu ternura.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Cambios laborales importantes. Sumas profundidad a tu creatividad. En tu trabajo, más responsabilidades, horas extras y un reconocimiento. Eso sí, no te olvides de descargar la tensión acumulada.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. La conjunción Urano/Marte en cuatro puede activar viejos enojos familiares. Estate preparada. Pero, también, te va a llevar a liberar sin delicadeza todo aquello que esté necesitando liberarse. Tu interior se aclara y tu energía psíquica se ordena más sanamente. Aprovéchalo.

AMOR Y SEXO. Te vas a encontrar con algunas situaciones que van a dejar en evidencia qué es lo verdaderamente importante para ti en cada relación. Además, una limpieza vincular indiscutible con tu amor va a ser una gran ayuda para definir la continuidad de la relación. ¿Estás lista?

EL DESAFÍO. Soltar las anteojeras.

LA OPORTUNIDAD. Una exposición laboral exitosa.

TU ALIADO. Con Leo, un futuro bien planeado.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en tu zona doce, tu naturaleza esponjosa y sutil te va a cargar de un prana mágico como pocas veces sucedió. Para todo, utiliza tu intuición. Plutón y Venus en tu casa once van a propiciar independencia. A partir del 19, actividades creativas que implican reinventarte y aceptar desafíos. En equipo con otros te vas a manifestar ingeniosamente libre.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Definición y concreción de objetivos laborales marcan el inicio de un nuevo período en el que vas a estar mostrando tu talento y exponiendo tu enorme autoridad interior. Buen período para tu economía. Manejarte sin soberbia es la consigna. Ojo, tentaciones y gastos en puerta.

AMOR Y SEXO. Este mes, una panorámica sin distorsiones en todas tus relaciones. Vas a ver claramente qué energías atraes y cómo intercambias. Una relación genuina de amor que ya tengas pasa todas las pruebas y se vuelve aún más consistente.

EL DESAFÍO. Jugar tu libertad de ideas sin convencer a nadie.

LA OPORTUNIDAD. Tus musas inspirando tu palabra.

TU ALIADO. Aries te da la clave para una decisión.

Ana Bilsky

