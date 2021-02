Varios fabricantes de autos desestiman demanda contra California sobre control de emisión de gases

Este martes más fabricantes de autos han retirado el apoyo a una demanda contra el estado de California por establecer controles ambientales más severos que los establecidos a nivel federal y que inició impulsada bajo al administración del expresidente Donald Trump.

Fiat, Subaru, Hyundai y Toyota anunciaron este martes que se retiran de la demanda que buscaba impedir que el estado dorado fijara sus propios reglas de emisión de gases en vehículos impulsados por hidrocarburos fósiles.

De acuerdo a la agencia Reuters, la decisión de los fabricantes sería un acto de buena fue y en búsqueda de fomentar un camino de encuentro con la nueva administración federal y trabajar bajo objetivos anuales.

General Motors habría sido el primer fabricante en retirar su apoyo a la demanda y asegurar que se alinearía con el objetivo del estado de retirar los vehículos con gasolina y gasoil para el 2035. Al momento de hacerlo, causó revuelo en la industria y habría invitado a otros a hacer lo mismo.

Thank you @toyota, @FIATUSA, @Hyundai, and @subaru_usa for dropping your climate-denying, air-polluting, Trump-era lawsuit against CA.

Good start.

Now it’s time to join forward-looking carmakers in the CA framework to protect our air and planet. https://t.co/g59yV1oZbi

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 2, 2021