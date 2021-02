Así fueron los últimos 20 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl en fotos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los espectáculos de medio tiempo de cada Super Bowl actualmente son tan esperados como el mismo partido y es que con el paso del tiempo lo que inició como un pequeño evento de bandas de marcha locales se ha transformado en una ambiciosa producción que atrae a millones de espectadores de todas partes del mundo.

Ya mucho se ha hablado de los mejores shows de la historia -listas en las que siempre se pone a Michael Jackson como el indiscutible ganador- por ello hoy te dejamos un repaso de los últimos 20 espectáculos de medio tiempo, algunos pareciera que fueron ayer.

1. Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears y más (2001)

Cuando las bandas de rock todavía reinaban la escena musical, Aerosmith se unió a la princesa del pop Britney Spears y a la boy band para un espectáculo titulado “Los reyes del rock y del pop”. La producción estuvo a cargo de MTV y sonaron éxitos como “Bye, bye, bye”, “I don’t want to Miss a Thing” y “Walk this way”.

2. U2 (2002)

Cuando se realizó la edición número 36 del Super Bowl muchos no sabían lo que pasaría, pues habían pasado solo cinco meses del ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Por ello es que la banda británica U2 decidió hacer un homenaje a los caídos. El medio tiempo no se caracterizó por una producción ostentosa, sino por lo emotivo del momento; los temas “Beautiful Day”, “MLK” y “Where the Streets have no name” sonaron con una pantalla de fondo que se convirtió en la verdadera protagonista al mostrar el nombre de las víctimas.

3. Shania Twain, No Doubt y Sting (2003)

La cantante abrió el show con su éxito “Man! I feel like a woman” y continuó con “Up!”, posteriormente se le unió No Doubt con su vocalista Gwen Stefani para interpretar “Just a Girl”, finalmente el inglés cantó “Message in a Bottle”. Un medio tiempo con nada más que un escenario en medio de la cancha.

4. Janet Jackson, Justin Timberlake y más (2004)

El infame espectáculo que dejó al descubierto el pezón de Jackson y que al día de hoy sigue causando controversia. Al final de la presentación Timberlake destapó por medio segundo el pezón adornado de su compañera, lo que escandalizó a millones de espectadores. El incidente bautizado como el “Nipplegate” le costó a MTV las futuras producciones del show de medio tiempo, además de que Jackson entró a la “lista negra de artistas” para futuras emisiones y la CBS fue multada por la Comisión Federal de Comunicaciones por $550 mil dólares por indecencia. Un medio tiempo del que se sigue hablando a casi dos décadas de su emisión ¿Valió la pena?

5. Paul McCartney (2005)

En una escenario de cuatro vías el ex Beatle interpretó los éxitos “Drive my car”, “Get back”, “Live and let die” y “Hey Jude”. McCartney deleitó a los espectadores al tocar el bajo y el piano acompañado por su banda. Miles de luces iluminaron el estadio y el músico parecía estar rodeado de hermosas estrellas.

6. The Rolling Stones (2006)

La característica lengua de la banda Rolling Stones fue el escenario perfecto para un espectáculo limpio y sin polémicas -a excepción de las líneas “explícitamente sexuales” que censuraron de Mick Jagger-. La agrupación tocó sus temas “Start me up”, “Rough Justice” y “(I can’t get no) Satisfaction” en un show que todavía no exploraba el pop y complejos escenarios.

7. Prince (2007)

Para la edición número 41 del evento el legendario músico dio un espectáculo que solo él podría haber hecho. El setlist, que se caracterizó por ser más extenso que el de otras ediciones, incluyó temas como “Let’s go crazy” y “Purple Rain”, interpretaciones que solo se vieron superadas por la icónica manta blanca que mostró la sombra del cantante.

8. Tom Petty & the Heartbreakers (2008)

Otra muestra de que el rock fue el gran protagonista de la década de los 2000. Al estilo de los Rolling Stones, la banda de Petty subió a un escenario que hacía honor a su grupo e interpretó temas como “American Girl”, “I Won’t back down” y “Free fallin”. Lo cierto es que ir después de Prince era tarea difícil para cualquiera.

9. Bruce Springsteen (2009)

El carisma del músico se dejó ver en el escenario y miles de fans corearon los temas “Born to run”, “Working on a Dream” y “Glory Days”. La pirotecnia fue la mejor aliada para el espectáculo de 13 minutos.

10. The Who (2010)

The Who abrió la nueva década con un show que se caracterizó por mostrar un escenario más estético rodeado de luces que se sincronizaron con las canciones “Pinball Wizard”, “Baba O’Riley” y “Who are you”, entre otras. Los ingleses en ese momento no lo sabían pero estaban despidiendo la era de las guitarras eléctricas y pasaban la batuta al género pop.

11. Black Eyed Peas (2011)

Cuando todavía los Black Eyed Peas tenían a Fergie en su alineación, ofrecieron un show de medio tiempo con un estilo futurista. No solo el escenario que formó la palabra “Love” fue dinámico, sino que las personas que estaban en la cancha hicieron una coreografía que complementó el evento. El guitarrista Slash y el rapero Usher aparecieron como invitados especiales.

12. Madonna (2012)

Madonna llegó al estadio Lucas Oil con una increíble producción que tuvo de todo; guerreros romanos, moda, complejas coreografías, cambios de vestuario y escenarios móviles. La reina del pop definitivamente marcó la nueva era de los Super Bowls y se convirtió en un ejemplo a superar.

13. Beyoncé (2013)

Beyoncé convirtió el escenario en una representación viva de su talento. La cantante presentó un espectáculo de luces y reunió a Destiny’s Child. A pesar de que también salieron muchas fotos que no le favorecían, Beyoncé fue icónica con sus increíbles pasos de baile y la producción que incluyó hasta clones de ella.

14. Bruno Mars (2014)

El cantante se valió de un escenario dorado que hizo juego con su vestuario para acompañar sus éxitos “Locked out Heaven”, “Treasure” y Rumeaway Baby”. La agrupación Red Hot Chili Peppers se le unió y juntos conmocionaron a la audiencia.

15. Katy Perry (2017)

Sin duda todos recuerdan a los icónicos tiburones que bailaron junto a Katy Perry, pero el show de la cantante fue mucho más. Entró a la cancha montada en un león gigante mientras entonaba su éxito “Roar” y posteriormente se integró a una gran coreografía que hasta el final dio todo. “I kissed a girl”, “Teenage Dream” y “California Gurls” fueron algunas de las canciones que se escucharon.

16. Bruno Mars, Beyoncé y Coldplay (2016)

Un espectáculo que “le quedó a deber” a muchos. Y es que Coldplay fue acompañado por Beyoncé y Bruno Mars, quienes repetían su aparición en el medio tiempo. Al final, a pesar de que la agrupación británica dio todo en el escenario, en redes sociales opinaron que fue opacada por sus acompañantes.

17. Lady Gaga (2017)

Lady Gaga mostró su talento musical en un magistral performance que sigue siendo el favorito de muchos. Considerado como “uno de los mejores en la historia de los espectáculos de medio tiempo” por la revista TIME, la cantante demostró que todavía había mucho qué explotar a los 12 minutos que ofrecía el Super Bowl.

18. Justin Timberlake (2018)

El cantante pop regresó nuevamente al medio tiempo del Super Bowl tras la polémica con Janet Jackson, algo que fue criticado duramente. El cantante montó un show sincronizado en todo momento que al final no logró salir de la sombra de Gaga al recibir opiniones divididas. En general fue considerado un show sólido y una apuesta segura.

19. Maroon 5 (2019)

Desde el principio estuvo rodeado de polémica debido a que varios artistas, incluidos Jay-Z, Cardi B y Rihanna rechazaron estar luego de que el jugador Colin Kaepernick fuera suspendido por protestar pacíficamente en contra de la brutalidad policial. El medio tiempo fue calificado como “terrible” por medios como The Independent y en redes sociales tampoco fue bien aceptado.

20. Shakira y Jennifer Lopez (2020)

Por último está el espectáculo que ofrecieron las cantantes, bailarinas, empresarias y productoras. Nadie hubiera pensado hace dos décadas que el medio tiempo del Super Bowl podría ser de los latinos pero con un espectáculo aclamado por la crítica ambas ofrecieron una perfecta representación de la diversidad cultural. Medios como The New York Times aclamaron el show y dijeron que era una gran mejora con respecto a los shows de años pasados. Ahora todos tienen los ojos puestos en The Weeknd para ver si puede estar a la altura de Shakira y Jennifer Lopez.

Medio tiempo del Super Bowl 2021: ¿A qué hora es el espectáculo?

A un año de su espectáculo: ¿Quién ganó el Super Bowl entre Shakira y Jennifer Lopez?

Coach de los Chiefs casi mata a niño en accidente y se perderá el Super Bowl