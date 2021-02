Activistas feministas proponen dar $2,400 mensuales para madres de familia

La fundadora y directora ejecutiva de Girls Who Code, Reshma Saujani, propone a la Administración Biden reactivar la economía a través de pagos directos de $2,400 por mes a las madres de familia.

CNBC News publicó que Saujani argumenta que “las madres deben ser consideradas trabajadoras esenciales” y que se les debe compensar por su trabajo invisible y no remunerado.

La activista señala que “Nunca volveremos (a donde estábamos) a menos que comencemos a defendernos (y) empecemos a presionar por una recuperación económica que nos ponga en el centro” por lo que considera que es necesario que la ayuda se produzca dentro de los primeros 100 días de gobierno de la nueva administración.

Saujani, quien encabeza la petición en línea “El Plan Marshall para mamás” (llamado así en honor al plan de ayuda de EE. UU. para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial), asegura que “Las mamás son la base de la sociedad. Y estamos cansadas de trabajar gratis”, por lo que “es hora de poner una cifra en dólares a nuestro trabajo”.

La petición de Saujani cuenta en línea con más de 7,000 firmas de apoyo y recientemente llamó la atención porque Girls Who Code publicó un anuncio de página completa en The New York Times como una carta dirigida al presidente Biden y firmada por 50 activistas y creativas de alto perfil, incluidas las líderes de Womens March and the Me Too y las actrices Eva Longoria, Gabrielle Union, Connie Britton, Julianne Moore y Amy Schumer.

Today, @GirlsWhoCode took out a full-page ad in the @nytimes calling on the Biden administration to support moms by implementing a #MarshallPlanForMoms in the first 100 days. 50 prominent women signed on to our letter.

Take action and add your name: https://t.co/1o14L9yRsy pic.twitter.com/7xGQXXygW4

