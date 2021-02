Andrés Ibargüen revela que fue amenazado para salir del América

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La telenovela protagonizada por Andrés Ibargüen y el Club América parecía haber llegado a su fin con el pase del colombiano al Santos Laguna, sin embargo, no fue así.

El futbolista ahora ha revelado que recibió amenazas para dejar a los azulcremas, toda vez que fue advertido que no iba a jugar si se quedaba en Coapa.

“Sí es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal“, dijo Ibargüen en entrevista con Fox Sports.

"ME DIJERON QUE ME IBA A QUEDAR SIN JUGAR"#LUPenCasa Andrés Ibargüen compartió cómo fue su último semestre en el América, donde se presentaron cuestiones extra cancha que lo fueron marginando de participar con el equipo pic.twitter.com/V3PMgOgT3V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

Además, Ibargüen comentó que en las últimas semanas fue amenazado con no jugar más en el América si no aceptaba las condiciones que la directiva planteaba para su salida, tal y como ya había sucedido con otros jugadores de la institución.

“Después me dijeron que no me iban a poner a jugar si no hacía lo que ellos decían. Yo dije que no, tampoco es lo que diga el club nomás, yo tengo un contrato firmado y no me pueden amedrentar con eso. Por ahí hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar, como había sucedido con algunos compañeros”, comentó.

Relacionado: ¿Cuánto dinero perdió América con la salida de Andrés Ibargüen?

América rescinde contrato de Andrés Ibargüen, de inmediato es anunciado como fichaje de Santos Laguna