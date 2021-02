Con rosas y una comida especial, Yadhira Carrillo celebró San Valentín con Juna Collado en prisión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Yadhira Carrillo confía en la inocencia de Juan Collado, quien permanece en prisión desde julio de 2019 y a quien visitó como cada semana en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, sin embargo, este fin de semana fue especial, ya que asistió con la intención de celebrar el Día de San Valentín.

En esta ocasión, la actriz llegó al penal con un enorme ramo de rosas rojas, con el que sorprendió a su esposo y explicó ante los medios de comunicación por qué decidió llevar este detalle.

“Creo que es bien importante que un ambiente donde estés tener una florecita y que haya luz en donde estás, que te sientas muy bien, aunque vivas en un cuartito chiquito, pero tener una florecita“, comentó ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

Pero esto no fue todo, ya que también consintió a su esposo con un platillo preparado por ella misma:

“Le hice su comida favorita, comida de su tierra: fabada española; le traigo sus croquetas de jamón serrano. Anoche estuvimos cocinando unas albóndigas de robalo en una salsita que le gusta mucho. Le gusta la comida casera, Juan es muy sencillo. Siempre que vengo le cocino, siempre cocinamos en casa para él“, agregó.

Aprovechando la emotiva celebración del día del amor, recordó cómo fue que el abogado logró conquistar su corazón: “Le costó mucho trabajo, que bueno así debe ser. Fueron como seis meses, yo estaba grabando una telenovela y le decía ‘No puedo salir porque estoy grabando’ y me decía ‘Vamos a desayunar’. Y ya, después de unos meses, salimos a cenar y fue muy lindo“, narró emocionada.

Antes de retirarse, la estrella de televisión aseguró estar completamente segura de la inocencia de su esposo, por lo que prefiere evitar la información y supuestas pruebas en la que se le acusa injustamente.

“Sí sabemos que existen, pero no lo vemos. No debes ver todas aquellas cosas que te pueden hacer daño, no debes verlo. Yo por ejemplo no veo, no leo. Me han comentado y pido: ‘No, ni me comentes porque no me interesa ni qué dijeron’, pero también en la vida todo se regresa y se te regresa doble, triple, siete veces más con tus hijos y con la gente que más quieres. Siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos y cuando señalamos, sobre todo cuando no es verdad“, señaló.