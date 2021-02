Afición del Napoli enfurece contra Gattusso, lo culpan de la lesión de ‘Chucky’ Lozano

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano sufrió una lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho al término del partido entre su club el Napoli contra la Juventus, a pesar de llevarse la victoria, la afición napolitana se quedó con un sabor agridulce al saber que su mejor goleador estará fuera tres semanas, y culpan a su entrenador Gennaro Gattuso de haberlo forzado cuando era evidente que el mexicano no estaba bien.

“Lozano fuera por Gattuso. No había necesidad de insistir en que volviera a la defensa. 2/3 minutos podríamos aguantar incluso con 10. Ahora, ¿Cómo manejas una temporada como esta sin Lozano? Tras destruir a Mertens ahora se suma Lozano”, escribió un aficionado a través de Twitter.

Lozano fuori per colpa di Gattuso. Non era il caso di insistere a farlo tornare in difesa. 2/3 minuti potevamo reggere anche in 10. Ora come fai ad affrontare un ciclo così senza Lozano? Dopo aver distrutto Mertens ora si aggiunge Lozano. Altro che critiche eccessive a Gattuso…

— Nicola Licciardiello (@nili987) February 15, 2021