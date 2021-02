A pesar de acumular la mayoría de los casos de coronavirus en California, los latinos están rezagados en la vacunación

Dos meses después de haberse iniciado la vacunación contra el coronavirus en California, los latinos están rezagados para obtener la inmunización pese a constituir la comunidad más devastada por la pandemia con 55% del total de casos positivos y 46.2% de las muertes relacionadas con el coronavirus en el estado.

“Hemos estado llamando por semanas y tratando de sacar una cita para mi papá, pero ha sido imposible”, relata a Efe la mexicana Margarita Sánchez, residente de Los Ángeles.

Las vicisitudes de Sánchez para vacunar a su padre de 69 años y minimizar los riesgos de que se pueda enfermar gravemente si contrae el virus se replica en cientos de familias hispanas a lo largo del estado.

Together with federal partners, we are accelerating pace with a focus on equity as 2 new community-based mass vaccination sites open today.

