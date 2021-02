Video: Camaro choca violentamente en carrera clandestina; murieron tres personas en la tragedia ocurrida en Houston

TEXAS – Un video captó la terrible tragedia que ocurrió durante una carrera clandestina en el lateral de una carretera al noroeste de Houston, y que cobró la vida de tres personas que presenciaban la actividad ilegal este domingo.

Las imágenes captadas son aterradoras. Un Camaro amarillo que va a una alta velocidad se estrella con otro vehículo sobre el lateral de la carretera 290 Oeste a la altura de la calle Little York y lanza el vehículo parado contra un grupo de personas.

El auto impactó a varias personas, pero a tres de ellas las dejo con graves heridas. Una de las víctimas murió en la escena, otra el lunes y una más el martes. Las víctimas que murieron en el hospital días después eran hermanos uno de 16 años y el otro de 14.

Este martes las autoridades formalizaron los cargos de homicidio imprudencial en contra de Andrew Mock, un joven de 22 años, que ha sido acusado de ocasionar el accidente mortal conduciendo el Camaro Amarillo en la carrera clandestina.

Crews respond to an MVA w/ 9 patients in the 14900 block of NW Freeway near W. Little York Sunday night in Houston.

2 critical patients were transported by Life Flight, 1 serious, and 1 deceased.@HCSOTexas is investigating.

Photo: Capt. Daniel Arizpe, PIO/ @cyfairfd #hounews pic.twitter.com/s8u07qfC6d

— Cy-Fair Fire Department (@cyfairfd) February 22, 2021