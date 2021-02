Abogado del Chapo y Emma Coronel arremete contra AMLO

Los abogados de Emma Coronel esposa del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que le den el mismo trato que al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, a quien le desestimaron los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Mediante un mensaje en redes sociales, Jeffrey Lichtman lanzó una pregunta al presidente mexicano “¿Cuándo recibimos el trato de Cienfuegos?”.

@lopezobrador_ When do we get the #Cienfuegos treatment? I'll wait.

