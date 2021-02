Madre muere al ser impactada por una llanta con rin en una carretera del área metropolitana de Houston

TEXAS – Una madre murió luego de que una llanta con rin se estrellara contra el parabrisas del vehículo que conducía por una carretera del área metropolitana de Houston.

La llanta con rin se safo de otro vehículo que viajaba por la carretera Eastex Freeway en la zona de New Caney el jueves por la noche. El accidente ocurrió a eso de las 7:15 p.m. cerca de la calle Roman Frost.

Según las autoridades, la mujer y su hijo de 17 años se dirigían a casa luego de un partido de béisbol donde participó el joven en Lufkin.

