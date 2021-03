Reino Unido e Irlanda buscarán ser la sede conjunta para la Copa del Mundo 2030

El Gobierno irlandés confirmó este martes su intención de unirse a las federaciones de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte para explorar la posibilidad de presentar una candidatura conjunta con el Reino Unido para el Mundial de fútbol de 2030.

Un portavoz oficial informó hoy de que el Ministerio irlandés de Deportes iniciará ahora un “estudio de viabilidad” con “sus socios” para analizar su implicación en la cita deportiva, que marcará el centenario de la celebración de la primera Copa del Mundo.

El Gobierno británico también ha mostrado su apoyo al proyecto, después de que su primer ministro, Boris Johnson, aseguró al diario The Sun que 2030 “es la fecha adecuada” para que el Mundial de fútbol “vuelva a su casa”, en referencia al país que inventó este deporte.

“Las federaciones de fútbol y socios gubernamentales del Reino Unido e Irlanda están encantadas con el apoyo recibido para una posible candidatura“, agregaron hoy en un comunicado conjunto las cinco asociaciones de fútbol implicadas.

Let's bring football home in 2030.

I would love for the home of football to host the 2030 World Cup, and it would be a wonderful thing for the whole country to savour.

We want to do much more to encourage sport post-pandemic and see a bonanza of football in the years ahead. https://t.co/TsCmlKTLMW

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2021