¿Por qué piden cancelar a Eminem en TikTok?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eminem a sus 48 años sigue dando de qué hablar, aunque parece que no por las razones correctas. El rapero se convirtió en tendencia en TikTok luego de que algunos usuarios rescataran una vieja canción del artista. Y si no estás al tanto de por qué quieren cancelar a Eminem en TikTok, te contamos los detalles.

Todo comenzó hace unos días, cuando un usuario de la plataforma recordó la canción “Love the way you lie” que realizó en colaboración con Rihanna. En el tema se escucha al rapero decir la frase: “Si ella vuelve a intentar marcharse, la ataré a la cama y prenderé fuego a la casa”, lo que llamó la atención.

La conversación se mantuvo vigente por unos días, en los que se tocaron temas como el ataque que sufrió la cantante por parte de una de sus ex parejas. No pasó mucho tiempo para que el rapero respondiera.

El pasado viernes, Eminem lanzó una canción titulada “Tone Deaf” que vino acompañada con su lyric video. En el tema aborda la controversia y con un verso se dirige hacia quienes piden que sea cancelado. “No me detendré, ni siquiera cuando mi pelo se vuelva gris, no me detendré hasta que me cancelen“, se escucha decir al rapero.

En el clip animado se pueden ver las referencias hacia figuras como Harvey Weinstein, abordándolas desde la incorrección política que ha marcado su carrera durante muchos años.

Esta no es la primera vez el tema de Rihanna ha alcanzado su carrera, en el 2019 se convirtió en el blanco de los ataques luego de que mostrara apoyo a Chris Brown. Algunos medios señalaron que Eminem había escrito una canción inédita en donde no solo decía apoyar a Brown, sino también menciona que golpearía a una mujer si fuese necesario.

Lo cierto es que la carrera de Eminem no ha estado limpia y este tipo de temas lo prueban. Otra controversia similar ocurrió cuando en uno de sus videos musicales se dejara ver “matando” a su novia.

Así es la mansión que malvendió Eminem y que ahora está en búsqueda de nuevo dueño

¿Por qué se llama Eminem? Las 10 curiosidades más peculiares del famoso rapero que hoy cumple 48 años

Eminem cara a cara con un intruso que se coló en su casa por la parte de atrás de la misma