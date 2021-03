El conmovedor mensaje de Keyshawn Johnson, exestrella de la NFL, con el que lamenta la muerte de su hija

El exreceptor abierto de la NFL y actual analista de ESPN, Keyshawn Johnson, reveló el lunes por la noche en redes sociales que su hija mayor, Maia, murió a los 25 años.

“Es con una tristeza increíble que tengo que compartir la noticia sobre el fallecimiento de mi hermosa hija Maia. Maia, como mi primera hija, ha sido la alegría de mi vida y la de su Madre Shikiri”, anunció Johnson en Twitter.

It is with incredible sadness that I have to share the news about the passing of my beautiful Daughter Maia. Maia, as my first born child, has been the joy of my, and her Mother Shikiri’s, life.

