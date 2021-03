Acusan en redes sociales a Deshaun Watson de los Texans por agresión sexual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los quarterbacks más codiciados de la NFL, Deshaun Watson de los Houston Texans, fue señalado este marte por el abogado Tony Buzbee de agredir a una masajista, acusaciones que de inmediato fueron rechazadas por el mariscal de campo de 25 años.

“Hoy presentamos una demanda contra Deshaun Watson. Demasiadas veces las mujeres han tolerado comportamientos que todos sabemos que nadie debería tolerar. ¿Deberíamos poner excusas a los famosos? ¿O aquellos que ocupan puestos especiales o quaterbacks en un equipo de fútbol profesional local? ¡No lo creo! Todas las personas son iguales y todas merecen dignidad y respeto”, escribió Buzbee en Instagram.

Buzbee no especificó las acusaciones contra Watson en su publicación, pero de acuerdo a ESPN, hizo referencia al comportamiento con una mujer y más tarde dijo a Fox 26 en Houston que “Watson fue demasiado lejos” con una mujer que le daba un mensaje.

Por su parte, Watson inmediatamente replicó el mensaje de Buzbee alegando que eran acusaciones sin sustento y con la intención de pedirle dinero, según sus palabras, “una cifra de seis digitos”.

“Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de un demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una demanda que aparentemente se ha presentado en mi contra. Todavía no he visto la denuncia, pero sé esto: Nunca he tratado a ninguna mujer con otra cosa que no sea el máximo respeto. El abogado del demandante afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda hizo una demanda infundada de seis cifras, que rechacé rápidamente ”. replicó Watson.

Mientras tanto, continúa la novela del futuro de Deshaun Watson. El quarterback hizo conocer a los Texans que no quería volver, pero todavía no conceden su deseo de ser cambiado. La nueva dirigencia del equipo no quiere dejarlo ir, pero parece ser cuestión de tiempo hasta que se consume el divorcio.

