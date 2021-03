Manuel Neuer no quiso cambiar su jersey con Nahuel Guzmán en la final del Mundial de Clubes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Múnich fue definida por la polémica, luego de que Robert Lewandowski anotara el único gol del partido con una mano de por medio. Y ahora, el portero de Tigres dio a conocer otro momento peculiar al final del encuentro.

Nahuel Guzmán confesó que Manuel Neuer no quiso intercambiar su jersey con él debido a que el arquero alemán no cambia playeras con nadie.

“No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer (el reclamo al final del juego), porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo (jersey) volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé…”, dijo Nahuel Guzmán en entrevista con La Nación.

Como respuesta al desaire, el ‘Patón’ dejó de seguir al alemán en Instagram, pues asegura que no se pierde de nada.

“Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, agregó.

"En los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo volvió. Me dijo que no. Neuer mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé… Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”. Nahuel Guzmán en La Nación. pic.twitter.com/dZmWl3xK7P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 18, 2021

Después de que el Bayern Múnich ganara el “Mundialito”, Nahuel Guzmán revisó la mano de Lewandowski en el gol, y fiel a su costumbre, fue a reclamarle durante la premiación.

“El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice ‘fue mano’. No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. ‘Congrat’, le dije. Y agrego: ‘Touch in your hand’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand? No, no’. Entonces le meto: ‘Bueno, dale, ya está, en la repe se está viendo que si’. Claro, de todo eso no me entendió nada”, recordó Nahuel.

😂 NAHUEL GUZMÁN FUE A ACUSAR A LEWANDOWSKI POR SU MANO 😂 El curioso momento en que el portero de Tigres fue a decirle al polaco del polémico gol del Bayern München#MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/0PymDrDenP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 11, 2021

