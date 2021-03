Por qué Robert Kiyosaki, autor de “Padre rico, padre pobre”, cree que el cheque de estímulo “empobrece más” a los beneficiarios

El gobierno estadounidense ha extendido tres paquetes de estímulo para apoyar a la población que se ha visto afectada a lo largo del año por la aparición del coronavirus.

Apenas la semana pasada, el presidente Biden firmó el tercer paquete de estímulo por $1.9 billones de dólares, que incluyen la entrega de pagos directos por $1,400 dólares por persona a más del 85 % de los hogares del país y subsidios de desempleo para alrededor de 11 millones de personas sin trabajo.

Los cheques ya comenzaron a ser entregados y mucha gente se encuentra satisfecha, sin embargo, el sitio RT publicó que para el inversor, empresario y autor del famoso libro “Padre rico, padre pobre”, estás medidas no son del todo afortunadas y ha expresado lo que piensa al respecto.

Millions very happy Government passes $1.9 trillion stimulus bill . Who wouldn’t be happy with free money. Problem is free money makes poor and middle class poorer. Buy more gold silver and Bitcoin.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 15, 2021