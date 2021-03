Edson Álvarez anotó su primer gol en la Eredivisie

Edson Álvarez continúa en línea ascendente: el mexicano, fundamental en el esquema del entrenador Erik ten Hag, anotó este domingo su primer gol en la liga holandesa con la camiseta del Ajax, en la goleada 5-0 sobre ADO Den Haag.

Fue al minuto 32′, para darle forma a un nuevo triunfo aplastante del líder de la Eredivisie. Una serie de rebotes aunado a un buen posicionamiento en el área favoreció al central del «Tri», que se valió de sus rodillas para empujar el balón y así gritar su primer gol en su trigésimo partido en la liga holandesa (12 partidos en la temporada 19/20, 18 partidos en la temporada 20/21).

Edson Álvarez with his first goal of the season for Ajax! The 23-year old continues to go from strength to strength for the Dutch giants. 🇲🇽💪 #ElTriEng pic.twitter.com/VmyMku8CVW

El jugador mexicano acumula 17 partidos consecutivos viendo acción con el conjunto de Ámsterdam; en 12 de ellos ha jugado los 90 minutos, y solo en 2 no fue titular. Durante la mencionada racha de partidos, el Ajax ha rozado la perfección, ganando 16 encuentros.

El título de liga está cerca de ser un hecho para Edson Álvarez y su Ajax: aventajan al PSV, escolta del torneo, por 11 puntos aún con un partido menos, que de ganar o empatar aumentaría la marcada diferencia. Solo restan siete partidos, que equivalen a 21 puntos en juego. Por lo que con tres victorias más asegurarían el trofeo más importante del fútbol holandés.

5 U23 players have been called up by Tata Martino for friendly games vs 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 & 🇨🇷.

Edson Álvarez (23)

Jorge Sanchez (23)

Gerardo Arteaga (22)

Diego Lainez (20)

Efrain Álvarez (18)

This is Efrain Álvarez’s first call up to the senior NT 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/EffpgMHEkL

— MexNexGen (@MexNexGen2) March 17, 2021